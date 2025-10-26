Der Echtzeitpreis von Doctor Mutant beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum DRMUTANT-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den DRMUTANT-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Doctor Mutant beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum DRMUTANT-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den DRMUTANT-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über DRMUTANT

DRMUTANT-Preisinformationen

Offizielle DRMUTANT-Website

DRMUTANT-Tokenökonomie

DRMUTANT-Preisprognose

Doctor Mutant Preis (DRMUTANT)

1 DRMUTANT zu USD Echtzeitpreis:

--
----
+2.90%1D
Doctor Mutant (DRMUTANT) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:46:37 (UTC+8)

Doctor Mutant (DRMUTANT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0
$ 0$ 0
24H Tief
$ 0
$ 0$ 0
24H Hoch

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00232529
$ 0.00232529$ 0.00232529

$ 0
$ 0$ 0

+0.18%

+2.93%

-3.29%

-3.29%

Der Echtzeitpreis von Doctor Mutant (DRMUTANT) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde DRMUTANT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DRMUTANT liegt bei $ 0.00232529, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DRMUTANT im letzten Stunde um +0.18%, in den letzten 24 Stunden um +2.93% und in den vergangenen 7 Tagen um -3.29% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Doctor Mutant (DRMUTANT) Marktinformationen

$ 46.61K
$ 46.61K$ 46.61K

--
----

$ 46.61K
$ 46.61K$ 46.61K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Doctor Mutant beträgt $ 46.61K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DRMUTANT liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 46.61K.

Doctor Mutant (DRMUTANT)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Doctor Mutant zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Doctor Mutant zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Doctor Mutant zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Doctor Mutant zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+2.93%
30 Tage$ 0-31.03%
60 Tage$ 0-75.18%
90 Tage$ 0--

Was ist Doctor Mutant (DRMUTANT)

Doctor Mutant ($DRMUTANT) is the wild new memecoin born from the creative chaos of Matt Furie, the legendary artist behind Pepe the Frog.

Featured in Furie’s latest book Cortex Vortex, Doctor Mutant isn’t just another coin—it’s a cultural mutation that blends art, humor, and community into one unstoppable force.

Fair launched on the Ethereum network with liquidity burned forever, $DRMUTANT is built to thrive as a true community-driven project.

The lore? Simple: the mutation has begun. Doctor Mutant represents a new chapter in crypto chaos — a blend of art, memes, and mutant energy designed to infect the space with originality.

Think of it as Pepe’s weird, chaotic cousin who escaped the lab and decided to live on-chain.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Doctor Mutant (DRMUTANT) Ressource

Offizielle Website

Doctor Mutant-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Doctor Mutant (DRMUTANT) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Doctor Mutant-(DRMUTANT)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Doctor Mutant zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Doctor Mutant-Preisprognose an!

DRMUTANT zu lokalen Währungen

Doctor Mutant (DRMUTANT) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Doctor Mutant (DRMUTANT) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von DRMUTANT Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Doctor Mutant (DRMUTANT)

Wie viel ist Doctor Mutant (DRMUTANT) heute wert?
Der Echtzeitpreis von DRMUTANT in USD beträgt 0 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle DRMUTANT-zu-USD-Preis?
Der aktuelle DRMUTANT-zu-USD-Preis beträgt $ 0. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Doctor Mutant?
Die Marktkapitalisierung von DRMUTANT beträgt $ 46.61K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von DRMUTANT?
Das Umlaufangebot von DRMUTANT beträgt 1.00B USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von DRMUTANT?
DRMUTANT erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00232529 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von DRMUTANT?
DRMUTANT verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von DRMUTANT?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für DRMUTANT beträgt -- USD.
Wird DRMUTANT dieses Jahr noch steigen?
DRMUTANT könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die DRMUTANT-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:46:37 (UTC+8)

Doctor Mutant (DRMUTANT) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

