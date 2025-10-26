Doctor Mutant (DRMUTANT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 24H Tief $ 0 24H Hoch Allzeithoch $ 0.00232529 Niedrigster Preis $ 0 Preisänderung (1H) +0.18% Preisänderung (1T) +2.93% Preisänderung (7T) -3.29%

Der Echtzeitpreis von Doctor Mutant (DRMUTANT) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde DRMUTANT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DRMUTANT liegt bei $ 0.00232529, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DRMUTANT im letzten Stunde um +0.18%, in den letzten 24 Stunden um +2.93% und in den vergangenen 7 Tagen um -3.29% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Doctor Mutant (DRMUTANT) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 46.61K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 46.61K Umlaufangebot 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Doctor Mutant beträgt $ 46.61K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DRMUTANT liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 46.61K.