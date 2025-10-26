Disco By Matt Furie (DISCO) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00108442 24H Hoch $ 0.0013147 Allzeithoch $ 0.00306541 Niedrigster Preis $ 0.00005465 Preisänderung (1H) -6.97% Preisänderung (1T) -9.68% Preisänderung (7T) -50.89%

Der Echtzeitpreis von Disco By Matt Furie (DISCO) beträgt $0.00112162. In den letzten 24 Stunden wurde DISCO zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00108442 und einem Höchstpreis von $ 0.0013147 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DISCO liegt bei $ 0.00306541, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00005465.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DISCO im letzten Stunde um -6.97%, in den letzten 24 Stunden um -9.68% und in den vergangenen 7 Tagen um -50.89% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Disco By Matt Furie (DISCO) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.12M Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.12M Umlaufangebot 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Disco By Matt Furie beträgt $ 1.12M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DISCO liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.12M.