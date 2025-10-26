dihcoin (DIH) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.77% Preisänderung (1T) +1.40% Preisänderung (7T) +0.66% Preisänderung (7T) +0.66%

Der Echtzeitpreis von dihcoin (DIH) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde DIH zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DIH liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DIH im letzten Stunde um +0.77%, in den letzten 24 Stunden um +1.40% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.66% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

dihcoin (DIH) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 33.54K$ 33.54K $ 33.54K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 33.54K$ 33.54K $ 33.54K Umlaufangebot 998.77M 998.77M 998.77M Gesamtangebot 998,765,140.056302 998,765,140.056302 998,765,140.056302

Die aktuelle Marktkapitalisierung von dihcoin beträgt $ 33.54K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DIH liegt bei 998.77M, das Gesamtangebot bei 998765140.056302. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 33.54K.