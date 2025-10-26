Der Echtzeitpreis von Digital Slop beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum SLOP-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den SLOP-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Digital Slop beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum SLOP-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den SLOP-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über SLOP

SLOP-Preisinformationen

Offizielle SLOP-Website

SLOP-Tokenökonomie

SLOP-Preisprognose

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

Digital Slop Logo

Digital Slop Preis (SLOP)

Nicht aufgelistet

1 SLOP zu USD Echtzeitpreis:

--
----
+0.10%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
Digital Slop (SLOP) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:46:15 (UTC+8)

Digital Slop (SLOP) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0
$ 0$ 0
24H Tief
$ 0
$ 0$ 0
24H Hoch

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.29%

+0.14%

+0.14%

+0.14%

Der Echtzeitpreis von Digital Slop (SLOP) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde SLOP zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SLOP liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SLOP im letzten Stunde um +0.29%, in den letzten 24 Stunden um +0.14% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.14% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Digital Slop (SLOP) Marktinformationen

$ 21.52K
$ 21.52K$ 21.52K

--
----

$ 21.52K
$ 21.52K$ 21.52K

999.49M
999.49M 999.49M

999,485,597.2278
999,485,597.2278 999,485,597.2278

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Digital Slop beträgt $ 21.52K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SLOP liegt bei 999.49M, das Gesamtangebot bei 999485597.2278. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 21.52K.

Digital Slop (SLOP)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Digital Slop zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Digital Slop zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Digital Slop zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Digital Slop zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+0.14%
30 Tage$ 0-5.93%
60 Tage$ 0-54.85%
90 Tage$ 0--

Was ist Digital Slop (SLOP)

Digital Slop is a cultural meme project that celebrates everything raw, chaotic, and hilarious about the internet. It’s a token with no filter, no fake mission, and no interest in impressing anyone. Instead, it rides the unhinged energy of viral moments, community-driven slop rituals, and loud, messy engagement. Built for people who find beauty in digital noise, Digital Slop is meme culture at its most authentic and chaotic.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Digital Slop (SLOP) Ressource

Offizielle Website

Digital Slop-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Digital Slop (SLOP) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Digital Slop-(SLOP)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Digital Slop zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Digital Slop-Preisprognose an!

SLOP zu lokalen Währungen

Digital Slop (SLOP) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Digital Slop (SLOP) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von SLOP Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Digital Slop (SLOP)

Wie viel ist Digital Slop (SLOP) heute wert?
Der Echtzeitpreis von SLOP in USD beträgt 0 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle SLOP-zu-USD-Preis?
Der aktuelle SLOP-zu-USD-Preis beträgt $ 0. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Digital Slop?
Die Marktkapitalisierung von SLOP beträgt $ 21.52K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von SLOP?
Das Umlaufangebot von SLOP beträgt 999.49M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von SLOP?
SLOP erreichte einen Allzeithochpreis von 0 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von SLOP?
SLOP verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von SLOP?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für SLOP beträgt -- USD.
Wird SLOP dieses Jahr noch steigen?
SLOP könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die SLOP-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:46:15 (UTC+8)

Digital Slop (SLOP) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$113,649.19
$113,649.19$113,649.19

+2.03%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$4,071.71
$4,071.71$4,071.71

+3.53%

Ping Logo

Ping

PING

$0.05071
$0.05071$0.05071

-26.07%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.4081
$6.4081$6.4081

-12.71%

Solana Logo

Solana

SOL

$197.52
$197.52$197.52

+2.93%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$4,071.71
$4,071.71$4,071.71

+3.53%

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$113,649.19
$113,649.19$113,649.19

+2.03%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6399
$2.6399$2.6399

+1.60%

Solana Logo

Solana

SOL

$197.52
$197.52$197.52

+2.93%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.20216
$0.20216$0.20216

+3.02%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Common Protocol Logo

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.3600
$0.3600$0.3600

+500.00%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000092
$0.000000000000092$0.000000000000092

-30.30%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.052722
$0.052722$0.052722

-84.93%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.3600
$0.3600$0.3600

+500.00%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.13632
$0.13632$0.13632

+66.85%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000163
$0.0000000000000000000163$0.0000000000000000000163

+48.18%

Saros Logo

Saros

SAROS

$0.114243
$0.114243$0.114243

+44.69%

PIVX Logo

PIVX

PIVX

$0.2370
$0.2370$0.2370

+40.40%