Digital Oil Memecoin (OIL) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00015282 $ 0.00015282 $ 0.00015282 24H Tief $ 0.00017437 $ 0.00017437 $ 0.00017437 24H Hoch 24H Tief $ 0.00015282$ 0.00015282 $ 0.00015282 24H Hoch $ 0.00017437$ 0.00017437 $ 0.00017437 Allzeithoch $ 0.00353663$ 0.00353663 $ 0.00353663 Niedrigster Preis $ 0.00010814$ 0.00010814 $ 0.00010814 Preisänderung (1H) +2.59% Preisänderung (1T) -7.24% Preisänderung (7T) +40.13% Preisänderung (7T) +40.13%

Der Echtzeitpreis von Digital Oil Memecoin (OIL) beträgt $0.00015923. In den letzten 24 Stunden wurde OIL zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00015282 und einem Höchstpreis von $ 0.00017437 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von OIL liegt bei $ 0.00353663, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00010814.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich OIL im letzten Stunde um +2.59%, in den letzten 24 Stunden um -7.24% und in den vergangenen 7 Tagen um +40.13% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Digital Oil Memecoin (OIL) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 159.96K$ 159.96K $ 159.96K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 159.96K$ 159.96K $ 159.96K Umlaufangebot 998.30M 998.30M 998.30M Gesamtangebot 998,296,464.395812 998,296,464.395812 998,296,464.395812

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Digital Oil Memecoin beträgt $ 159.96K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von OIL liegt bei 998.30M, das Gesamtangebot bei 998296464.395812. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 159.96K.