Der Echtzeitpreis von Diem beträgt heute 145.7 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum DIEM-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den DIEM-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über DIEM

DIEM-Preisinformationen

Offizielle DIEM-Website

DIEM-Tokenökonomie

DIEM-Preisprognose

Diem Logo

Diem Preis (DIEM)

Nicht aufgelistet

1 DIEM zu USD Echtzeitpreis:

$145.7
+3.00%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern.
USD
Diem (DIEM) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:53:14 (UTC+8)

Diem (DIEM) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 139.79
24H Tief
$ 146.08
24H Hoch

$ 139.79
$ 146.08
$ 347.15
$ 122.12
-0.17%

+3.00%

+2.58%

+2.58%

Der Echtzeitpreis von Diem (DIEM) beträgt $145.7. In den letzten 24 Stunden wurde DIEM zwischen einem Tiefstpreis von $ 139.79 und einem Höchstpreis von $ 146.08 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DIEM liegt bei $ 347.15, der bisherige Tiefstpreis bei $ 122.12.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DIEM im letzten Stunde um -0.17%, in den letzten 24 Stunden um +3.00% und in den vergangenen 7 Tagen um +2.58% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Diem (DIEM) Marktinformationen

$ 4.69M
--
$ 4.69M
32.20K
32,207.61937329805
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Diem beträgt $ 4.69M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DIEM liegt bei 32.20K, das Gesamtangebot bei 32207.61937329805. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 4.69M.

Diem (DIEM)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Diem zu USD bei $ +4.25.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Diem zu USD bei $ +15.5155638600.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Diem zu USD bei $ -16.4704233800.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Diem zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +4.25+3.00%
30 Tage$ +15.5155638600+10.65%
60 Tage$ -16.4704233800-11.30%
90 Tage$ 0--

Was ist Diem (DIEM)

DIEM transforms AI compute from a service you rent into an onchain asset you own: tokenized intelligence. Each Diem token represents $1 per day of Venice API capacity that never expires and never changes value. DIEM are ERC20 tokens on Base and can be transferred, traded, and staked. DIEM can only be minted by locking staked VVV (sVVV), making DIEM and VVV a foundational assets for onchain AI. Tokenizing intelligence with DIEM creates new possibilities:

Developers/agents: 1 DIEM = $1/day Venice API access, forever VVV holders: Monetize unused compute as DIEM → earn yield → buy back later to unlock VVV Apps: Fixed AI costs, guaranteed capacity, no variable API bills Onchain economy: Agents own their intelligence, DeFi collateralizes compute

Minting DIEM with VVV creates a brand-new onchain building block for AI – programmable, composable compute

Diem (DIEM) Ressource

Offizielle Website

Diem-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Diem (DIEM) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Diem-(DIEM)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Diem zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Diem-Preisprognose an!

DIEM zu lokalen Währungen

Diem (DIEM) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Diem (DIEM) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von DIEM Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Diem (DIEM)

Wie viel ist Diem (DIEM) heute wert?
Der Echtzeitpreis von DIEM in USD beträgt 145.7 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle DIEM-zu-USD-Preis?
Der aktuelle DIEM-zu-USD-Preis beträgt $ 145.7. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Diem?
Die Marktkapitalisierung von DIEM beträgt $ 4.69M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von DIEM?
Das Umlaufangebot von DIEM beträgt 32.20K USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von DIEM?
DIEM erreichte einen Allzeithochpreis von 347.15 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von DIEM?
DIEM verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 122.12 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von DIEM?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für DIEM beträgt -- USD.
Wird DIEM dieses Jahr noch steigen?
DIEM könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die DIEM-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Diem (DIEM) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

