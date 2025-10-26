Diem (DIEM) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 139.79 $ 139.79 $ 139.79 24H Tief $ 146.08 $ 146.08 $ 146.08 24H Hoch 24H Tief $ 139.79$ 139.79 $ 139.79 24H Hoch $ 146.08$ 146.08 $ 146.08 Allzeithoch $ 347.15$ 347.15 $ 347.15 Niedrigster Preis $ 122.12$ 122.12 $ 122.12 Preisänderung (1H) -0.17% Preisänderung (1T) +3.00% Preisänderung (7T) +2.58% Preisänderung (7T) +2.58%

Der Echtzeitpreis von Diem (DIEM) beträgt $145.7. In den letzten 24 Stunden wurde DIEM zwischen einem Tiefstpreis von $ 139.79 und einem Höchstpreis von $ 146.08 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DIEM liegt bei $ 347.15, der bisherige Tiefstpreis bei $ 122.12.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DIEM im letzten Stunde um -0.17%, in den letzten 24 Stunden um +3.00% und in den vergangenen 7 Tagen um +2.58% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Diem (DIEM) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 4.69M$ 4.69M $ 4.69M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 4.69M$ 4.69M $ 4.69M Umlaufangebot 32.20K 32.20K 32.20K Gesamtangebot 32,207.61937329805 32,207.61937329805 32,207.61937329805

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Diem beträgt $ 4.69M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DIEM liegt bei 32.20K, das Gesamtangebot bei 32207.61937329805. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 4.69M.