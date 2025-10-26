Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 24H Tief $ 0 24H Hoch Allzeithoch $ 0.00127758 Niedrigster Preis $ 0 Preisänderung (1H) -0.32% Preisänderung (1T) +1.42% Preisänderung (7T) +2.16%

Der Echtzeitpreis von Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde DTF6900 zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DTF6900 liegt bei $ 0.00127758, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DTF6900 im letzten Stunde um -0.32%, in den letzten 24 Stunden um +1.42% und in den vergangenen 7 Tagen um +2.16% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 11.17K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 11.17K Umlaufangebot 815.86M Gesamtangebot 815,858,279.47

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Dex Trending Fund 6900 beträgt $ 11.17K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DTF6900 liegt bei 815.86M, das Gesamtangebot bei 815858279.47. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 11.17K.