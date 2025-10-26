Descipher Fund (DESCI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00445736$ 0.00445736 $ 0.00445736 Niedrigster Preis $ 0.00008836$ 0.00008836 $ 0.00008836 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) 0.00% Preisänderung (7T) 0.00%

Der Echtzeitpreis von Descipher Fund (DESCI) beträgt $0.00008836. In den letzten 24 Stunden wurde DESCI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DESCI liegt bei $ 0.00445736, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00008836.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DESCI im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um 0.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Descipher Fund (DESCI) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 4.95K$ 4.95K $ 4.95K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 8.84K$ 8.84K $ 8.84K Umlaufangebot 56.00M 56.00M 56.00M Gesamtangebot 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Descipher Fund beträgt $ 4.95K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DESCI liegt bei 56.00M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 8.84K.