Deputy Dawgs (DDAWGS) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -0.04% Preisänderung (1T) +1.79% Preisänderung (7T) -1.08% Preisänderung (7T) -1.08%

Der Echtzeitpreis von Deputy Dawgs (DDAWGS) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde DDAWGS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DDAWGS liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DDAWGS im letzten Stunde um -0.04%, in den letzten 24 Stunden um +1.79% und in den vergangenen 7 Tagen um -1.08% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Deputy Dawgs (DDAWGS) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.56M$ 1.56M $ 1.56M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.56M$ 1.56M $ 1.56M Umlaufangebot 313.00B 313.00B 313.00B Gesamtangebot 313,000,000,000.0 313,000,000,000.0 313,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Deputy Dawgs beträgt $ 1.56M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DDAWGS liegt bei 313.00B, das Gesamtangebot bei 313000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.56M.