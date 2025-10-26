Depot App (DEPOT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00014603 24H Hoch $ 0.00014726 Allzeithoch $ 0.01573771 Niedrigster Preis $ 0.00013806 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) +0.61% Preisänderung (7T) -4.53%

Der Echtzeitpreis von Depot App (DEPOT) beträgt $0.00014691. In den letzten 24 Stunden wurde DEPOT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00014603 und einem Höchstpreis von $ 0.00014726 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DEPOT liegt bei $ 0.01573771, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00013806.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DEPOT im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um +0.61% und in den vergangenen 7 Tagen um -4.53% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Depot App (DEPOT) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 11.75K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 14.69K Umlaufangebot 80.00M Gesamtangebot 100,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Depot App beträgt $ 11.75K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DEPOT liegt bei 80.00M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 14.69K.