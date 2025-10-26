Der Echtzeitpreis von Depot App beträgt heute 0.00014691 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum DEPOT-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den DEPOT-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Depot App beträgt heute 0.00014691 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum DEPOT-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den DEPOT-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über DEPOT

DEPOT-Preisinformationen

DEPOT-Whitepaper

Offizielle DEPOT-Website

DEPOT-Tokenökonomie

DEPOT-Preisprognose

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

Depot App Logo

Depot App Preis (DEPOT)

Nicht aufgelistet

1 DEPOT zu USD Echtzeitpreis:

$0.00014691
$0.00014691$0.00014691
+0.60%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
Depot App (DEPOT) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:45:34 (UTC+8)

Depot App (DEPOT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00014603
$ 0.00014603$ 0.00014603
24H Tief
$ 0.00014726
$ 0.00014726$ 0.00014726
24H Hoch

$ 0.00014603
$ 0.00014603$ 0.00014603

$ 0.00014726
$ 0.00014726$ 0.00014726

$ 0.01573771
$ 0.01573771$ 0.01573771

$ 0.00013806
$ 0.00013806$ 0.00013806

--

+0.61%

-4.53%

-4.53%

Der Echtzeitpreis von Depot App (DEPOT) beträgt $0.00014691. In den letzten 24 Stunden wurde DEPOT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00014603 und einem Höchstpreis von $ 0.00014726 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DEPOT liegt bei $ 0.01573771, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00013806.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DEPOT im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um +0.61% und in den vergangenen 7 Tagen um -4.53% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Depot App (DEPOT) Marktinformationen

$ 11.75K
$ 11.75K$ 11.75K

--
----

$ 14.69K
$ 14.69K$ 14.69K

80.00M
80.00M 80.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Depot App beträgt $ 11.75K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DEPOT liegt bei 80.00M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 14.69K.

Depot App (DEPOT)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Depot App zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Depot App zu USD bei $ -0.0001398426.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Depot App zu USD bei $ -0.0001440264.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Depot App zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+0.61%
30 Tage$ -0.0001398426-95.18%
60 Tage$ -0.0001440264-98.03%
90 Tage$ 0--

Was ist Depot App (DEPOT)

Depot is an ecosystem app that solves crypto’s three biggest problems: it’s too complex, too risky, and it lacks fresh liquidity.

We’re building an all-in-one platform designed for everyday people — not just crypto pros. Depot makes it easy to minimize risks and maximize returns with just a few clicks, no matter your level of experience. A massive market, and almost no real competition.

It features a cutting-edge Tourist App, Trader’s Suite, Deboard, Auto Leverage, Drag & Drop Toolkit, Incubator, Ghosty the Assistant, Fiat On/Off Ramp, Detective, Tax Agent, Autotrader, Yield Generator, and more.

Radically simple. Brilliantly interconnected. Accessible to any mindset, intelligence, or investment size.

Welcome to Depot.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Depot App (DEPOT) Ressource

Whitepaper
Offizielle Website

Depot App-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Depot App (DEPOT) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Depot App-(DEPOT)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Depot App zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Depot App-Preisprognose an!

DEPOT zu lokalen Währungen

Depot App (DEPOT) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Depot App (DEPOT) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von DEPOT Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Depot App (DEPOT)

Wie viel ist Depot App (DEPOT) heute wert?
Der Echtzeitpreis von DEPOT in USD beträgt 0.00014691 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle DEPOT-zu-USD-Preis?
Der aktuelle DEPOT-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00014691. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Depot App?
Die Marktkapitalisierung von DEPOT beträgt $ 11.75K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von DEPOT?
Das Umlaufangebot von DEPOT beträgt 80.00M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von DEPOT?
DEPOT erreichte einen Allzeithochpreis von 0.01573771 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von DEPOT?
DEPOT verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00013806 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von DEPOT?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für DEPOT beträgt -- USD.
Wird DEPOT dieses Jahr noch steigen?
DEPOT könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die DEPOT-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:45:34 (UTC+8)

Depot App (DEPOT) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$113,648.38
$113,648.38$113,648.38

+2.03%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$4,072.98
$4,072.98$4,072.98

+3.56%

Ping Logo

Ping

PING

$0.04995
$0.04995$0.04995

-27.18%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.4357
$6.4357$6.4357

-12.33%

Solana Logo

Solana

SOL

$197.41
$197.41$197.41

+2.87%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$4,072.98
$4,072.98$4,072.98

+3.56%

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$113,648.38
$113,648.38$113,648.38

+2.03%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6410
$2.6410$2.6410

+1.65%

Solana Logo

Solana

SOL

$197.41
$197.41$197.41

+2.87%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.20211
$0.20211$0.20211

+2.99%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Common Protocol Logo

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.3400
$0.3400$0.3400

+466.66%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000088
$0.000000000000088$0.000000000000088

-33.33%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.052679
$0.052679$0.052679

-84.94%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.3400
$0.3400$0.3400

+466.66%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.13591
$0.13591$0.13591

+66.35%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000161
$0.0000000000000000000161$0.0000000000000000000161

+46.36%

Saros Logo

Saros

SAROS

$0.114176
$0.114176$0.114176

+44.61%

PIVX Logo

PIVX

PIVX

$0.2329
$0.2329$0.2329

+37.97%