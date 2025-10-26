DePhyneAI (DPHYAI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00000458 $ 0.00000458 $ 0.00000458 24H Tief $ 0.00000469 $ 0.00000469 $ 0.00000469 24H Hoch 24H Tief $ 0.00000458$ 0.00000458 $ 0.00000458 24H Hoch $ 0.00000469$ 0.00000469 $ 0.00000469 Allzeithoch $ 0.00024377$ 0.00024377 $ 0.00024377 Niedrigster Preis $ 0.00000442$ 0.00000442 $ 0.00000442 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) +1.03% Preisänderung (7T) -1.23% Preisänderung (7T) -1.23%

Der Echtzeitpreis von DePhyneAI (DPHYAI) beträgt $0.00000469. In den letzten 24 Stunden wurde DPHYAI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00000458 und einem Höchstpreis von $ 0.00000469 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DPHYAI liegt bei $ 0.00024377, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000442.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DPHYAI im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um +1.03% und in den vergangenen 7 Tagen um -1.23% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

DePhyneAI (DPHYAI) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 4.68K$ 4.68K $ 4.68K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 4.68K$ 4.68K $ 4.68K Umlaufangebot 999.25M 999.25M 999.25M Gesamtangebot 999,253,115.451224 999,253,115.451224 999,253,115.451224

Die aktuelle Marktkapitalisierung von DePhyneAI beträgt $ 4.68K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DPHYAI liegt bei 999.25M, das Gesamtangebot bei 999253115.451224. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 4.68K.