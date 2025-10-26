Der Echtzeitpreis von Dephaser JPY beträgt heute 0.00649843 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum JPYT-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den JPYT-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Dephaser JPY beträgt heute 0.00649843 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum JPYT-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den JPYT-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

$0.00650407
$0.00650407$0.00650407
-0.90%1D
Dephaser JPY (JPYT) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:40:44 (UTC+8)

Dephaser JPY (JPYT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00645155
$ 0.00645155$ 0.00645155
24H Tief
$ 0.00658469
$ 0.00658469$ 0.00658469
24H Hoch

$ 0.00645155
$ 0.00645155$ 0.00645155

$ 0.00658469
$ 0.00658469$ 0.00658469

$ 0.00682267
$ 0.00682267$ 0.00682267

$ 0.00631154
$ 0.00631154$ 0.00631154

-0.21%

-1.06%

-0.46%

-0.46%

Der Echtzeitpreis von Dephaser JPY (JPYT) beträgt $0.00649843. In den letzten 24 Stunden wurde JPYT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00645155 und einem Höchstpreis von $ 0.00658469 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von JPYT liegt bei $ 0.00682267, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00631154.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich JPYT im letzten Stunde um -0.21%, in den letzten 24 Stunden um -1.06% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.46% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Dephaser JPY (JPYT) Marktinformationen

$ 166.30K
$ 166.30K$ 166.30K

--
----

$ 166.30K
$ 166.30K$ 166.30K

25.37M
25.37M 25.37M

25,368,673.156511
25,368,673.156511 25,368,673.156511

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Dephaser JPY beträgt $ 166.30K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von JPYT liegt bei 25.37M, das Gesamtangebot bei 25368673.156511. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 166.30K.

Dephaser JPY (JPYT)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Dephaser JPY zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Dephaser JPY zu USD bei $ -0.0001620266.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Dephaser JPY zu USD bei $ -0.0001717613.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Dephaser JPY zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0-1.06%
30 Tage$ -0.0001620266-2.49%
60 Tage$ -0.0001717613-2.64%
90 Tage$ 0--

Was ist Dephaser JPY (JPYT)

DePhaser is a cutting-edge decentralized finance (DeFi) platform designed to transform the way people interact with digital assets and conduct cross-border transactions. At the heart of this innovation is JPYT, the world’s first algorithmic YEN stablecoin pegged 1:1 to the Japanese YEN (¥). Unlike traditional stablecoins, JPYT is backed by fully locked USDT (Tether), ensuring a high level of security, transparency, and trust for its users. Through DePhaser, individuals and businesses can seamlessly lock in USDT and mint JPYT, allowing them to hold and transact in a currency that mirrors the stability of the Yen while operating natively within the Web3 ecosystem. This mechanism provides a powerful tool for those who wish to avoid volatility in the crypto market while still benefiting from the efficiency, accessibility, and inclusivity of blockchain technology.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt.

Dephaser JPY-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Dephaser JPY (JPYT) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Dephaser JPY-(JPYT)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Dephaser JPY zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Dephaser JPY-Preisprognose an!

JPYT zu lokalen Währungen

Dephaser JPY (JPYT) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Dephaser JPY (JPYT) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von JPYT Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Dephaser JPY (JPYT)

Wie viel ist Dephaser JPY (JPYT) heute wert?
Der Echtzeitpreis von JPYT in USD beträgt 0.00649843 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle JPYT-zu-USD-Preis?
Der aktuelle JPYT-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00649843. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Dephaser JPY?
Die Marktkapitalisierung von JPYT beträgt $ 166.30K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von JPYT?
Das Umlaufangebot von JPYT beträgt 25.37M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von JPYT?
JPYT erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00682267 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von JPYT?
JPYT verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00631154 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von JPYT?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für JPYT beträgt -- USD.
Wird JPYT dieses Jahr noch steigen?
JPYT könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die JPYT-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Dephaser JPY (JPYT) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

