Dephaser JPY (JPYT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00645155 $ 0.00645155 $ 0.00645155 24H Tief $ 0.00658469 $ 0.00658469 $ 0.00658469 24H Hoch 24H Tief $ 0.00645155$ 0.00645155 $ 0.00645155 24H Hoch $ 0.00658469$ 0.00658469 $ 0.00658469 Allzeithoch $ 0.00682267$ 0.00682267 $ 0.00682267 Niedrigster Preis $ 0.00631154$ 0.00631154 $ 0.00631154 Preisänderung (1H) -0.21% Preisänderung (1T) -1.06% Preisänderung (7T) -0.46% Preisänderung (7T) -0.46%

Der Echtzeitpreis von Dephaser JPY (JPYT) beträgt $0.00649843. In den letzten 24 Stunden wurde JPYT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00645155 und einem Höchstpreis von $ 0.00658469 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von JPYT liegt bei $ 0.00682267, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00631154.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich JPYT im letzten Stunde um -0.21%, in den letzten 24 Stunden um -1.06% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.46% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Dephaser JPY (JPYT) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 166.30K$ 166.30K $ 166.30K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 166.30K$ 166.30K $ 166.30K Umlaufangebot 25.37M 25.37M 25.37M Gesamtangebot 25,368,673.156511 25,368,673.156511 25,368,673.156511

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Dephaser JPY beträgt $ 166.30K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von JPYT liegt bei 25.37M, das Gesamtangebot bei 25368673.156511. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 166.30K.