Der Echtzeitpreis von deOTC beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum DOTC-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den DOTC-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

deOTC Preis (DOTC)

Nicht aufgelistet

1 DOTC zu USD Echtzeitpreis:

$0.00035238
$0.00035238
0.00%1D
deOTC (DOTC) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:40:37 (UTC+8)

deOTC (DOTC) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0
$ 0
24H Tief
$ 0
$ 0
24H Hoch

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Der Echtzeitpreis von deOTC (DOTC) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde DOTC zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DOTC liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DOTC im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um 0.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

deOTC (DOTC) Marktinformationen

$ 246.67K
$ 246.67K

--
--

$ 352.38K
$ 352.38K

700.00M
700.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von deOTC beträgt $ 246.67K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DOTC liegt bei 700.00M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 352.38K.

deOTC (DOTC)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von deOTC zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von deOTC zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von deOTC zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von deOTC zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0--
30 Tage$ 00.00%
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist deOTC (DOTC)

The World's First Decentralized OTC Terminal

DEOTC is designed to eliminate the biggest flaws in DeFi. Say goodbye to front-running bots, price slippage, and chart-killing sell pressure. With DEOTC, users can list and buy tokens directly from each other in a transparent, secure, and peer-to-peer environment, backed by ultra-fast smart contracts and optional KYC through global leader Veriff. This isn't just a platform—it's a DeFi revolution. We're reimagining what OTC trading can be and building the blueprint for the next generation of decentralized finance.

deOTC (DOTC) Ressource

Offizielle Website

deOTC-Preisprognose (USD)

Wie viel wird deOTC (DOTC) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre deOTC-(DOTC)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für deOTC zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die deOTC-Preisprognose an!

DOTC zu lokalen Währungen

deOTC (DOTC) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von deOTC (DOTC) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von DOTC Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu deOTC (DOTC)

Wie viel ist deOTC (DOTC) heute wert?
Der Echtzeitpreis von DOTC in USD beträgt 0 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle DOTC-zu-USD-Preis?
Der aktuelle DOTC-zu-USD-Preis beträgt $ 0. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von deOTC?
Die Marktkapitalisierung von DOTC beträgt $ 246.67K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von DOTC?
Das Umlaufangebot von DOTC beträgt 700.00M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von DOTC?
DOTC erreichte einen Allzeithochpreis von 0 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von DOTC?
DOTC verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von DOTC?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für DOTC beträgt -- USD.
Wird DOTC dieses Jahr noch steigen?
DOTC könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die DOTC-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
deOTC (DOTC) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

$112,977.42

$4,017.87

$0.05500

$6.4228

$196.46

$4,017.87

$112,977.42

$2.6421

$196.46

$0.20085

$0.00000

$0.8099

$0.000000000000089

$0.051982

$0.1780

$0.8099

$0.0000000000000000000215

$0.15006

$0.116171

$0.000000000000000007999

