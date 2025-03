Was ist DegenLayer (DELAY)

Layer2 chain in Etherum using Optimism technology, designed specifically for memecoin trading. Equipped with DegenTerminal, the technology is a perfect environment for the biggest Degens in the world. Inspired by the famous Murad's speech during TOKEN2049 Singapore, which made the world realize web3 is about communities and movements they create around wonderful tokens around the world. Get Delay'ed.

