Degen Hours (SLEEP) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +1.03% Preisänderung (1T) +3.76% Preisänderung (7T) -2.54% Preisänderung (7T) -2.54%

Der Echtzeitpreis von Degen Hours (SLEEP) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde SLEEP zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SLEEP liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SLEEP im letzten Stunde um +1.03%, in den letzten 24 Stunden um +3.76% und in den vergangenen 7 Tagen um -2.54% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Degen Hours (SLEEP) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 68.46K$ 68.46K $ 68.46K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 68.46K$ 68.46K $ 68.46K Umlaufangebot 10.00B 10.00B 10.00B Gesamtangebot 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Degen Hours beträgt $ 68.46K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SLEEP liegt bei 10.00B, das Gesamtangebot bei 10000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 68.46K.