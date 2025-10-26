Degen Express (DEGEX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +1.18% Preisänderung (1T) -32.29% Preisänderung (7T) -23.63% Preisänderung (7T) -23.63%

Der Echtzeitpreis von Degen Express (DEGEX) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde DEGEX zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DEGEX liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DEGEX im letzten Stunde um +1.18%, in den letzten 24 Stunden um -32.29% und in den vergangenen 7 Tagen um -23.63% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Degen Express (DEGEX) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 33.74K$ 33.74K $ 33.74K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 35.33K$ 35.33K $ 35.33K Umlaufangebot 908.51M 908.51M 908.51M Gesamtangebot 951,371,042.3602728 951,371,042.3602728 951,371,042.3602728

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Degen Express beträgt $ 33.74K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DEGEX liegt bei 908.51M, das Gesamtangebot bei 951371042.3602728. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 35.33K.