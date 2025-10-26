Deflationary USD (DUSD) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00145385$ 0.00145385 $ 0.00145385 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -0.80% Preisänderung (1T) +18.30% Preisänderung (7T) -22.99% Preisänderung (7T) -22.99%

Der Echtzeitpreis von Deflationary USD (DUSD) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde DUSD zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DUSD liegt bei $ 0.00145385, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DUSD im letzten Stunde um -0.80%, in den letzten 24 Stunden um +18.30% und in den vergangenen 7 Tagen um -22.99% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Deflationary USD (DUSD) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 291.39K$ 291.39K $ 291.39K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 291.39K$ 291.39K $ 291.39K Umlaufangebot 745.60M 745.60M 745.60M Gesamtangebot 745,598,929.850279 745,598,929.850279 745,598,929.850279

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Deflationary USD beträgt $ 291.39K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DUSD liegt bei 745.60M, das Gesamtangebot bei 745598929.850279. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 291.39K.