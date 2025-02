Was ist Defispot (SPOT)

Defispot enables the transfer of assets across more than 60 blockchains via a unified interface, utilizing Defispot's API. It offers intelligent routing through decentralized exchanges (DEXs), DEX aggregators, bridge services, and cross-chain protocols, facilitating cross-chain swaps, enhanced interoperability, and message transmission.

