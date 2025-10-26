Der Echtzeitpreis von DeFiGeek Community Japan beträgt heute 22.33 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum TXJP-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den TXJP-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von DeFiGeek Community Japan beträgt heute 22.33 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum TXJP-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den TXJP-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über TXJP

TXJP-Preisinformationen

Offizielle TXJP-Website

TXJP-Tokenökonomie

TXJP-Preisprognose

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

DeFiGeek Community Japan Logo

DeFiGeek Community Japan Preis (TXJP)

Nicht aufgelistet

1 TXJP zu USD Echtzeitpreis:

$22.33
$22.33$22.33
0.00%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
DeFiGeek Community Japan (TXJP) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:52:40 (UTC+8)

DeFiGeek Community Japan (TXJP) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 22.28
$ 22.28$ 22.28
24H Tief
$ 22.5
$ 22.5$ 22.5
24H Hoch

$ 22.28
$ 22.28$ 22.28

$ 22.5
$ 22.5$ 22.5

$ 33.01
$ 33.01$ 33.01

$ 20.1
$ 20.1$ 20.1

0.00%

-0.05%

-0.92%

-0.92%

Der Echtzeitpreis von DeFiGeek Community Japan (TXJP) beträgt $22.33. In den letzten 24 Stunden wurde TXJP zwischen einem Tiefstpreis von $ 22.28 und einem Höchstpreis von $ 22.5 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von TXJP liegt bei $ 33.01, der bisherige Tiefstpreis bei $ 20.1.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich TXJP im letzten Stunde um 0.00%, in den letzten 24 Stunden um -0.05% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.92% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

DeFiGeek Community Japan (TXJP) Marktinformationen

$ 4.69M
$ 4.69M$ 4.69M

--
----

$ 4.69M
$ 4.69M$ 4.69M

210.00K
210.00K 210.00K

210,000.0
210,000.0 210,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von DeFiGeek Community Japan beträgt $ 4.69M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von TXJP liegt bei 210.00K, das Gesamtangebot bei 210000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 4.69M.

DeFiGeek Community Japan (TXJP)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von DeFiGeek Community Japan zu USD bei $ -0.01233974229225.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von DeFiGeek Community Japan zu USD bei $ -2.4418636550.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von DeFiGeek Community Japan zu USD bei $ -5.4315112390.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von DeFiGeek Community Japan zu USD bei $ -9.20716951913147.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.01233974229225-0.05%
30 Tage$ -2.4418636550-10.93%
60 Tage$ -5.4315112390-24.32%
90 Tage$ -9.20716951913147-29.19%

Was ist DeFiGeek Community Japan (TXJP)

DeFiGeek Community (DFGC) is a decentralized community that originated in Japan, dedicated to building practical and composable DeFi Dapps and tools that help drive the evolution of Web3. Unlike many communities that revolve around a single protocol, DFGC embraces a multi-project philosophy, encouraging innovation across a wide range of decentralized applications. Our community includes experienced developers, designers, researchers, and supporters who collaborate to create open-source, transparent, and community-governed tools. DFGC is not limited to developers—we welcome anyone passionate about contributing to the decentralized future, whether through ideas, design, operations, or outreach.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

DeFiGeek Community Japan (TXJP) Ressource

Offizielle Website

DeFiGeek Community Japan-Preisprognose (USD)

Wie viel wird DeFiGeek Community Japan (TXJP) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre DeFiGeek Community Japan-(TXJP)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für DeFiGeek Community Japan zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die DeFiGeek Community Japan-Preisprognose an!

TXJP zu lokalen Währungen

DeFiGeek Community Japan (TXJP) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von DeFiGeek Community Japan (TXJP) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von TXJP Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu DeFiGeek Community Japan (TXJP)

Wie viel ist DeFiGeek Community Japan (TXJP) heute wert?
Der Echtzeitpreis von TXJP in USD beträgt 22.33 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle TXJP-zu-USD-Preis?
Der aktuelle TXJP-zu-USD-Preis beträgt $ 22.33. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von DeFiGeek Community Japan?
Die Marktkapitalisierung von TXJP beträgt $ 4.69M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von TXJP?
Das Umlaufangebot von TXJP beträgt 210.00K USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von TXJP?
TXJP erreichte einen Allzeithochpreis von 33.01 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von TXJP?
TXJP verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 20.1 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von TXJP?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für TXJP beträgt -- USD.
Wird TXJP dieses Jahr noch steigen?
TXJP könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die TXJP-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:52:40 (UTC+8)

DeFiGeek Community Japan (TXJP) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$112,490.00
$112,490.00$112,490.00

+0.99%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,986.50
$3,986.50$3,986.50

+1.36%

Ping Logo

Ping

PING

$0.05390
$0.05390$0.05390

-21.42%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.3036
$6.3036$6.3036

-14.13%

Solana Logo

Solana

SOL

$195.04
$195.04$195.04

+1.64%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$112,490.00
$112,490.00$112,490.00

+0.99%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,986.50
$3,986.50$3,986.50

+1.36%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6305
$2.6305$2.6305

+1.24%

Solana Logo

Solana

SOL

$195.04
$195.04$195.04

+1.64%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.19897
$0.19897$0.19897

+1.39%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.8330
$0.8330$0.8330

+1,288.33%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000086
$0.000000000000086$0.000000000000086

-34.84%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.050774
$0.050774$0.050774

-85.49%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.2100
$0.2100$0.2100

-80.60%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.8330
$0.8330$0.8330

+1,288.33%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000310
$0.0000000000000000000310$0.0000000000000000000310

+181.81%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.15364
$0.15364$0.15364

+88.05%

Saros Logo

Saros

SAROS

$0.114993
$0.114993$0.114993

+45.64%

BluWhale AI Logo

BluWhale AI

BLUAI

$0.03203
$0.03203$0.03203

+29.88%