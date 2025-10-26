DeFiGeek Community Japan (TXJP) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 22.28 $ 22.28 $ 22.28 24H Tief $ 22.5 $ 22.5 $ 22.5 24H Hoch 24H Tief $ 22.28$ 22.28 $ 22.28 24H Hoch $ 22.5$ 22.5 $ 22.5 Allzeithoch $ 33.01$ 33.01 $ 33.01 Niedrigster Preis $ 20.1$ 20.1 $ 20.1 Preisänderung (1H) 0.00% Preisänderung (1T) -0.05% Preisänderung (7T) -0.92% Preisänderung (7T) -0.92%

Der Echtzeitpreis von DeFiGeek Community Japan (TXJP) beträgt $22.33. In den letzten 24 Stunden wurde TXJP zwischen einem Tiefstpreis von $ 22.28 und einem Höchstpreis von $ 22.5 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von TXJP liegt bei $ 33.01, der bisherige Tiefstpreis bei $ 20.1.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich TXJP im letzten Stunde um 0.00%, in den letzten 24 Stunden um -0.05% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.92% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

DeFiGeek Community Japan (TXJP) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 4.69M$ 4.69M $ 4.69M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 4.69M$ 4.69M $ 4.69M Umlaufangebot 210.00K 210.00K 210.00K Gesamtangebot 210,000.0 210,000.0 210,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von DeFiGeek Community Japan beträgt $ 4.69M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von TXJP liegt bei 210.00K, das Gesamtangebot bei 210000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 4.69M.