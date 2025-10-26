Der Echtzeitpreis von Defi Tiger beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum DTG-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den DTG-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Defi Tiger beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum DTG-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den DTG-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

1 DTG zu USD Echtzeitpreis:

--
----
+22.80%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
Defi Tiger (DTG) Echtzeit-Preis-Diagramm
Defi Tiger (DTG) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0
$ 0$ 0
24H Tief
$ 0
$ 0$ 0
24H Hoch

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+2.43%

+22.84%

-10.30%

-10.30%

Der Echtzeitpreis von Defi Tiger (DTG) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde DTG zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DTG liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DTG im letzten Stunde um +2.43%, in den letzten 24 Stunden um +22.84% und in den vergangenen 7 Tagen um -10.30% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Defi Tiger (DTG) Marktinformationen

$ 1.37M
$ 1.37M$ 1.37M

--
----

$ 1.37M
$ 1.37M$ 1.37M

353.67T
353.67T 353.67T

353,664,791,003,035.5
353,664,791,003,035.5 353,664,791,003,035.5

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Defi Tiger beträgt $ 1.37M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DTG liegt bei 353.67T, das Gesamtangebot bei 353664791003035.5. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.37M.

Defi Tiger (DTG)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Defi Tiger zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Defi Tiger zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Defi Tiger zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Defi Tiger zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+22.84%
30 Tage$ 0+24.04%
60 Tage$ 0-26.74%
90 Tage$ 0--

Was ist Defi Tiger (DTG)

DTG is a Decentralized Meme Asset driven by a community Of Defi Enthusiasts with a unique love for felines.

With the calm ferocity of a Tiger and the quiet hum of a financial hub, we believe we can change the world one Transaction and one Tiger at a time.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Defi Tiger (DTG) Ressource

Defi Tiger-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Defi Tiger (DTG) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Defi Tiger-(DTG)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Defi Tiger zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Defi Tiger-Preisprognose an!

DTG zu lokalen Währungen

Defi Tiger (DTG) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Defi Tiger (DTG) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von DTG Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Defi Tiger (DTG)

Wie viel ist Defi Tiger (DTG) heute wert?
Der Echtzeitpreis von DTG in USD beträgt 0 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle DTG-zu-USD-Preis?
Der aktuelle DTG-zu-USD-Preis beträgt $ 0. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Defi Tiger?
Die Marktkapitalisierung von DTG beträgt $ 1.37M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von DTG?
Das Umlaufangebot von DTG beträgt 353.67T USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von DTG?
DTG erreichte einen Allzeithochpreis von 0 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von DTG?
DTG verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von DTG?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für DTG beträgt -- USD.
Wird DTG dieses Jahr noch steigen?
DTG könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die DTG-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:39:58 (UTC+8)

Defi Tiger (DTG) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

