DeFi Dollar (USDFI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.998147 $ 0.998147 $ 0.998147 24H Tief $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24H Hoch 24H Tief $ 0.998147$ 0.998147 $ 0.998147 24H Hoch $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Allzeithoch $ 1.006$ 1.006 $ 1.006 Niedrigster Preis $ 0.982826$ 0.982826 $ 0.982826 Preisänderung (1H) -0.04% Preisänderung (1T) +0.01% Preisänderung (7T) +0.13% Preisänderung (7T) +0.13%

Der Echtzeitpreis von DeFi Dollar (USDFI) beträgt $0.999971. In den letzten 24 Stunden wurde USDFI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.998147 und einem Höchstpreis von $ 1.0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von USDFI liegt bei $ 1.006, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.982826.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich USDFI im letzten Stunde um -0.04%, in den letzten 24 Stunden um +0.01% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.13% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

DeFi Dollar (USDFI) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 468.90K$ 468.90K $ 468.90K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 468.90K$ 468.90K $ 468.90K Umlaufangebot 468.92K 468.92K 468.92K Gesamtangebot 468,916.793412879 468,916.793412879 468,916.793412879

Die aktuelle Marktkapitalisierung von DeFi Dollar beträgt $ 468.90K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von USDFI liegt bei 468.92K, das Gesamtangebot bei 468916.793412879. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 468.90K.