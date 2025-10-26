Defi Cattos (CATTOS) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00029253 $ 0.00029253 $ 0.00029253 24H Tief $ 0.00030954 $ 0.00030954 $ 0.00030954 24H Hoch 24H Tief $ 0.00029253$ 0.00029253 $ 0.00029253 24H Hoch $ 0.00030954$ 0.00030954 $ 0.00030954 Allzeithoch $ 0.00216791$ 0.00216791 $ 0.00216791 Niedrigster Preis $ 0.0002094$ 0.0002094 $ 0.0002094 Preisänderung (1H) -4.46% Preisänderung (1T) -1.83% Preisänderung (7T) +19.42% Preisänderung (7T) +19.42%

Der Echtzeitpreis von Defi Cattos (CATTOS) beträgt $0.00029249. In den letzten 24 Stunden wurde CATTOS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00029253 und einem Höchstpreis von $ 0.00030954 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CATTOS liegt bei $ 0.00216791, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.0002094.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CATTOS im letzten Stunde um -4.46%, in den letzten 24 Stunden um -1.83% und in den vergangenen 7 Tagen um +19.42% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Defi Cattos (CATTOS) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 292.88K$ 292.88K $ 292.88K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 292.88K$ 292.88K $ 292.88K Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Defi Cattos beträgt $ 292.88K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von CATTOS liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 292.88K.