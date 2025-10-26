DeFAI (DEFAI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00006598 24H Hoch $ 0.00007162 Allzeithoch $ 0.00974805 Niedrigster Preis $ 0.00006045 Preisänderung (1H) +1.10% Preisänderung (1T) +7.97% Preisänderung (7T) -11.55%

Der Echtzeitpreis von DeFAI (DEFAI) beträgt $0.00007165. In den letzten 24 Stunden wurde DEFAI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00006598 und einem Höchstpreis von $ 0.00007162 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DEFAI liegt bei $ 0.00974805, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00006045.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DEFAI im letzten Stunde um +1.10%, in den letzten 24 Stunden um +7.97% und in den vergangenen 7 Tagen um -11.55% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

DeFAI (DEFAI) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 66.42K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 71.65K Umlaufangebot 927.05M Gesamtangebot 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von DeFAI beträgt $ 66.42K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DEFAI liegt bei 927.05M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 71.65K.