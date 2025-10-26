Der Echtzeitpreis von DeFAI beträgt heute 0.00007165 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum DEFAI-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den DEFAI-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von DeFAI beträgt heute 0.00007165 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum DEFAI-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den DEFAI-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

+8.00%1D
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern.
DeFAI (DEFAI) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:45:06 (UTC+8)

DeFAI (DEFAI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00006598
24H Tief
$ 0.00007162
24H Hoch

$ 0.00006598
$ 0.00007162
$ 0.00974805
$ 0.00006045
+1.10%

+7.97%

-11.55%

-11.55%

Der Echtzeitpreis von DeFAI (DEFAI) beträgt $0.00007165. In den letzten 24 Stunden wurde DEFAI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00006598 und einem Höchstpreis von $ 0.00007162 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DEFAI liegt bei $ 0.00974805, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00006045.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DEFAI im letzten Stunde um +1.10%, in den letzten 24 Stunden um +7.97% und in den vergangenen 7 Tagen um -11.55% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

DeFAI (DEFAI) Marktinformationen

$ 66.42K
--
$ 71.65K
927.05M
1,000,000,000.0
Die aktuelle Marktkapitalisierung von DeFAI beträgt $ 66.42K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DEFAI liegt bei 927.05M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 71.65K.

DeFAI (DEFAI)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von DeFAI zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von DeFAI zu USD bei $ -0.0000347118.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von DeFAI zu USD bei $ -0.0000051926.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von DeFAI zu USD bei $ -0.0000290021654127145.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+7.97%
30 Tage$ -0.0000347118-48.44%
60 Tage$ -0.0000051926-7.24%
90 Tage$ -0.0000290021654127145-28.81%

Was ist DeFAI (DEFAI)

DeFAI is a next-generation decentralized finance (DeFi) platform that leverages Artificial Intelligence (AI) to simplify and enhance the DeFi experience. It combines AI agents with DeFi protocols to offer intelligent portfolio management, data-driven investment strategies, and seamless multi-chain asset aggregation. DeFAI addresses the complexities of managing multiple DeFi platforms by providing a unified interface for users to track, manage, and grow their assets effortlessly​. With products such as DeFAI Agent, the platform integrates AI capabilities to automate tasks, provide personalized insights, and ensure users remain updated on key developments across their portfolios. DeFAI focuses on scalability, low transaction fees, and community-centric governance through its native token, $DEFAI​

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen.

DeFAI (DEFAI) Ressource

Offizielle Website

DeFAI-Preisprognose (USD)

Wie viel wird DeFAI (DEFAI) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre DeFAI-(DEFAI)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für DeFAI zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die DeFAI-Preisprognose an!

DEFAI zu lokalen Währungen

DeFAI (DEFAI) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von DeFAI (DEFAI) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von DEFAI Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu DeFAI (DEFAI)

Wie viel ist DeFAI (DEFAI) heute wert?
Der Echtzeitpreis von DEFAI in USD beträgt 0.00007165 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle DEFAI-zu-USD-Preis?
Der aktuelle DEFAI-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00007165. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von DeFAI?
Die Marktkapitalisierung von DEFAI beträgt $ 66.42K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von DEFAI?
Das Umlaufangebot von DEFAI beträgt 927.05M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von DEFAI?
DEFAI erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00974805 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von DEFAI?
DEFAI verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00006045 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von DEFAI?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für DEFAI beträgt -- USD.
Wird DEFAI dieses Jahr noch steigen?
DEFAI könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die DEFAI-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

