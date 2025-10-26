Decentralized Gaming Network (DGN) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00738296$ 0.00738296 $ 0.00738296 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.71% Preisänderung (1T) +0.49% Preisänderung (7T) -1.29% Preisänderung (7T) -1.29%

Der Echtzeitpreis von Decentralized Gaming Network (DGN) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde DGN zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DGN liegt bei $ 0.00738296, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DGN im letzten Stunde um +0.71%, in den letzten 24 Stunden um +0.49% und in den vergangenen 7 Tagen um -1.29% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Decentralized Gaming Network (DGN) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 64.37K$ 64.37K $ 64.37K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 64.37K$ 64.37K $ 64.37K Umlaufangebot 100.00M 100.00M 100.00M Gesamtangebot 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Decentralized Gaming Network beträgt $ 64.37K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DGN liegt bei 100.00M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 64.37K.