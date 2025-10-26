Decentralized ETF (DETF) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00009254 $ 0.00009254 $ 0.00009254 24H Tief $ 0.00010787 $ 0.00010787 $ 0.00010787 24H Hoch 24H Tief $ 0.00009254$ 0.00009254 $ 0.00009254 24H Hoch $ 0.00010787$ 0.00010787 $ 0.00010787 Allzeithoch $ 0.190554$ 0.190554 $ 0.190554 Niedrigster Preis $ 0.00003169$ 0.00003169 $ 0.00003169 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -13.14% Preisänderung (7T) -13.70% Preisänderung (7T) -13.70%

Der Echtzeitpreis von Decentralized ETF (DETF) beträgt $0.00009309. In den letzten 24 Stunden wurde DETF zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00009254 und einem Höchstpreis von $ 0.00010787 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DETF liegt bei $ 0.190554, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00003169.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DETF im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -13.14% und in den vergangenen 7 Tagen um -13.70% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Decentralized ETF (DETF) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 9.31K$ 9.31K $ 9.31K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 9.31K$ 9.31K $ 9.31K Umlaufangebot 100.00M 100.00M 100.00M Gesamtangebot 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Decentralized ETF beträgt $ 9.31K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DETF liegt bei 100.00M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 9.31K.