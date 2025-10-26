Dawn (DAWN) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00000646 $ 0.00000646 $ 0.00000646 24H Tief $ 0.00000668 $ 0.00000668 $ 0.00000668 24H Hoch 24H Tief $ 0.00000646$ 0.00000646 $ 0.00000646 24H Hoch $ 0.00000668$ 0.00000668 $ 0.00000668 Allzeithoch $ 0.00025394$ 0.00025394 $ 0.00025394 Niedrigster Preis $ 0.00000616$ 0.00000616 $ 0.00000616 Preisänderung (1H) +0.91% Preisänderung (1T) +3.07% Preisänderung (7T) +0.18% Preisänderung (7T) +0.18%

Der Echtzeitpreis von Dawn (DAWN) beträgt $0.0000067. In den letzten 24 Stunden wurde DAWN zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00000646 und einem Höchstpreis von $ 0.00000668 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DAWN liegt bei $ 0.00025394, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000616.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DAWN im letzten Stunde um +0.91%, in den letzten 24 Stunden um +3.07% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.18% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Dawn (DAWN) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 6.51K$ 6.51K $ 6.51K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 6.70K$ 6.70K $ 6.70K Umlaufangebot 970.77M 970.77M 970.77M Gesamtangebot 999,569,846.118789 999,569,846.118789 999,569,846.118789

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Dawn beträgt $ 6.51K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DAWN liegt bei 970.77M, das Gesamtangebot bei 999569846.118789. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 6.70K.