Data Ownership Protocol 2 (DOP2) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00603591 24H Hoch $ 0.00696621 Allzeithoch $ 0.04226095 Niedrigster Preis $ 0.00603591 Preisänderung (1H) -3.84% Preisänderung (1T) -12.15% Preisänderung (7T) -40.33%

Der Echtzeitpreis von Data Ownership Protocol 2 (DOP2) beträgt $0.00603592. In den letzten 24 Stunden wurde DOP2 zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00603591 und einem Höchstpreis von $ 0.00696621 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DOP2 liegt bei $ 0.04226095, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00603591.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DOP2 im letzten Stunde um -3.84%, in den letzten 24 Stunden um -12.15% und in den vergangenen 7 Tagen um -40.33% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Data Ownership Protocol 2 (DOP2) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 5.49M Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 115.98M Umlaufangebot 908.95M Gesamtangebot 19,215,330,722.34372

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Data Ownership Protocol 2 beträgt $ 5.49M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DOP2 liegt bei 908.95M, das Gesamtangebot bei 19215330722.34372. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 115.98M.