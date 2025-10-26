Der Echtzeitpreis von Data Ownership Protocol 2 beträgt heute 0.00603592 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum DOP2-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den DOP2-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Data Ownership Protocol 2 beträgt heute 0.00603592 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum DOP2-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den DOP2-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Data Ownership Protocol 2 Preis (DOP2)

1 DOP2 zu USD Echtzeitpreis:

$0.00603592
$0.00603592$0.00603592
-12.10%1D
USD
Data Ownership Protocol 2 (DOP2) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:32:25 (UTC+8)

Data Ownership Protocol 2 (DOP2) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00603591
$ 0.00603591$ 0.00603591
24H Tief
$ 0.00696621
$ 0.00696621$ 0.00696621
24H Hoch

$ 0.00603591
$ 0.00603591$ 0.00603591

$ 0.00696621
$ 0.00696621$ 0.00696621

$ 0.04226095
$ 0.04226095$ 0.04226095

$ 0.00603591
$ 0.00603591$ 0.00603591

-3.84%

-12.15%

-40.33%

-40.33%

Der Echtzeitpreis von Data Ownership Protocol 2 (DOP2) beträgt $0.00603592. In den letzten 24 Stunden wurde DOP2 zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00603591 und einem Höchstpreis von $ 0.00696621 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DOP2 liegt bei $ 0.04226095, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00603591.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DOP2 im letzten Stunde um -3.84%, in den letzten 24 Stunden um -12.15% und in den vergangenen 7 Tagen um -40.33% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Data Ownership Protocol 2 (DOP2) Marktinformationen

$ 5.49M
$ 5.49M$ 5.49M

--
----

$ 115.98M
$ 115.98M$ 115.98M

908.95M
908.95M 908.95M

19,215,330,722.34372
19,215,330,722.34372 19,215,330,722.34372

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Data Ownership Protocol 2 beträgt $ 5.49M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DOP2 liegt bei 908.95M, das Gesamtangebot bei 19215330722.34372. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 115.98M.

Data Ownership Protocol 2 (DOP2)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Data Ownership Protocol 2 zu USD bei $ -0.000835289672646782.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Data Ownership Protocol 2 zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Data Ownership Protocol 2 zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Data Ownership Protocol 2 zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.000835289672646782-12.15%
30 Tage$ 0--
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist Data Ownership Protocol 2 (DOP2)

Flexible transparency for on-chain data and transactions

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Data Ownership Protocol 2 (DOP2) Ressource

Data Ownership Protocol 2-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Data Ownership Protocol 2 (DOP2) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Data Ownership Protocol 2-(DOP2)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Data Ownership Protocol 2 zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Data Ownership Protocol 2-Preisprognose an!

DOP2 zu lokalen Währungen

Data Ownership Protocol 2 (DOP2) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Data Ownership Protocol 2 (DOP2) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von DOP2 Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Data Ownership Protocol 2 (DOP2)

Wie viel ist Data Ownership Protocol 2 (DOP2) heute wert?
Der Echtzeitpreis von DOP2 in USD beträgt 0.00603592 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle DOP2-zu-USD-Preis?
Der aktuelle DOP2-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00603592. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Data Ownership Protocol 2?
Die Marktkapitalisierung von DOP2 beträgt $ 5.49M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von DOP2?
Das Umlaufangebot von DOP2 beträgt 908.95M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von DOP2?
DOP2 erreichte einen Allzeithochpreis von 0.04226095 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von DOP2?
DOP2 verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00603591 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von DOP2?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für DOP2 beträgt -- USD.
Wird DOP2 dieses Jahr noch steigen?
DOP2 könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die DOP2-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:32:25 (UTC+8)

Data Ownership Protocol 2 (DOP2) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

