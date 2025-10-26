DarkAni Grok Companion (DARKANI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.0000056 $ 0.0000056 $ 0.0000056 24H Tief $ 0.00000592 $ 0.00000592 $ 0.00000592 24H Hoch 24H Tief $ 0.0000056$ 0.0000056 $ 0.0000056 24H Hoch $ 0.00000592$ 0.00000592 $ 0.00000592 Allzeithoch $ 0.00005604$ 0.00005604 $ 0.00005604 Niedrigster Preis $ 0.00000507$ 0.00000507 $ 0.00000507 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) +5.34% Preisänderung (7T) -0.70% Preisänderung (7T) -0.70%

Der Echtzeitpreis von DarkAni Grok Companion (DARKANI) beträgt $0.00000592. In den letzten 24 Stunden wurde DARKANI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.0000056 und einem Höchstpreis von $ 0.00000592 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DARKANI liegt bei $ 0.00005604, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000507.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DARKANI im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um +5.34% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.70% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

DarkAni Grok Companion (DARKANI) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 5.91K$ 5.91K $ 5.91K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 5.91K$ 5.91K $ 5.91K Umlaufangebot 999.44M 999.44M 999.44M Gesamtangebot 999,436,983.290796 999,436,983.290796 999,436,983.290796

Die aktuelle Marktkapitalisierung von DarkAni Grok Companion beträgt $ 5.91K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DARKANI liegt bei 999.44M, das Gesamtangebot bei 999436983.290796. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 5.91K.