dark money (DUSD) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00000599 $ 0.00000599 $ 0.00000599 24H Tief $ 0.00000607 $ 0.00000607 $ 0.00000607 24H Hoch 24H Tief $ 0.00000599$ 0.00000599 $ 0.00000599 24H Hoch $ 0.00000607$ 0.00000607 $ 0.00000607 Allzeithoch $ 0.00043282$ 0.00043282 $ 0.00043282 Niedrigster Preis $ 0.00000591$ 0.00000591 $ 0.00000591 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) +0.60% Preisänderung (7T) -8.60% Preisänderung (7T) -8.60%

Der Echtzeitpreis von dark money (DUSD) beträgt $0.00000607. In den letzten 24 Stunden wurde DUSD zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00000599 und einem Höchstpreis von $ 0.00000607 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DUSD liegt bei $ 0.00043282, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000591.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DUSD im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um +0.60% und in den vergangenen 7 Tagen um -8.60% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

dark money (DUSD) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 6.07K$ 6.07K $ 6.07K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 6.07K$ 6.07K $ 6.07K Umlaufangebot 999.69M 999.69M 999.69M Gesamtangebot 999,688,863.642224 999,688,863.642224 999,688,863.642224

Die aktuelle Marktkapitalisierung von dark money beträgt $ 6.07K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DUSD liegt bei 999.69M, das Gesamtangebot bei 999688863.642224. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 6.07K.