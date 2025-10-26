DAOBase (BEE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.119035$ 0.119035 $ 0.119035 Niedrigster Preis $ 0.00840027$ 0.00840027 $ 0.00840027 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) -0.01% Preisänderung (7T) -0.01%

Der Echtzeitpreis von DAOBase (BEE) beträgt $0.01990183. In den letzten 24 Stunden wurde BEE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BEE liegt bei $ 0.119035, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00840027.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BEE im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um -0.01% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

DAOBase (BEE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 19.90M$ 19.90M $ 19.90M Umlaufangebot 55.00M 55.00M 55.00M Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von DAOBase beträgt $ 1.09M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BEE liegt bei 55.00M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 19.90M.