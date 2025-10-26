Danaher xStock (DHRX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 221.66 $ 221.66 $ 221.66 24H Tief $ 225.85 $ 225.85 $ 225.85 24H Hoch 24H Tief $ 221.66$ 221.66 $ 221.66 24H Hoch $ 225.85$ 225.85 $ 225.85 Allzeithoch $ 230.48$ 230.48 $ 230.48 Niedrigster Preis $ 180.2$ 180.2 $ 180.2 Preisänderung (1H) -0.00% Preisänderung (1T) +0.13% Preisänderung (7T) +5.78% Preisänderung (7T) +5.78%

Der Echtzeitpreis von Danaher xStock (DHRX) beträgt $221.95. In den letzten 24 Stunden wurde DHRX zwischen einem Tiefstpreis von $ 221.66 und einem Höchstpreis von $ 225.85 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DHRX liegt bei $ 230.48, der bisherige Tiefstpreis bei $ 180.2.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DHRX im letzten Stunde um -0.00%, in den letzten 24 Stunden um +0.13% und in den vergangenen 7 Tagen um +5.78% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Danaher xStock (DHRX) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 177.78K$ 177.78K $ 177.78K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 5.04M$ 5.04M $ 5.04M Umlaufangebot 800.96 800.96 800.96 Gesamtangebot 22,700.0 22,700.0 22,700.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Danaher xStock beträgt $ 177.78K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DHRX liegt bei 800.96, das Gesamtangebot bei 22700.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 5.04M.