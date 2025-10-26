Daku V2 (DAKU) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.124652 $ 0.124652 $ 0.124652 24H Tief $ 0.127941 $ 0.127941 $ 0.127941 24H Hoch 24H Tief $ 0.124652$ 0.124652 $ 0.124652 24H Hoch $ 0.127941$ 0.127941 $ 0.127941 Allzeithoch $ 0.152985$ 0.152985 $ 0.152985 Niedrigster Preis $ 0.02737318$ 0.02737318 $ 0.02737318 Preisänderung (1H) -1.00% Preisänderung (1T) -0.01% Preisänderung (7T) +1.25% Preisänderung (7T) +1.25%

Der Echtzeitpreis von Daku V2 (DAKU) beträgt $0.125547. In den letzten 24 Stunden wurde DAKU zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.124652 und einem Höchstpreis von $ 0.127941 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DAKU liegt bei $ 0.152985, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.02737318.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DAKU im letzten Stunde um -1.00%, in den letzten 24 Stunden um -0.01% und in den vergangenen 7 Tagen um +1.25% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Daku V2 (DAKU) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 75.34M$ 75.34M $ 75.34M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 75.34M$ 75.34M $ 75.34M Umlaufangebot 600.00M 600.00M 600.00M Gesamtangebot 599,999,752.039898 599,999,752.039898 599,999,752.039898

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Daku V2 beträgt $ 75.34M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DAKU liegt bei 600.00M, das Gesamtangebot bei 599999752.039898. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 75.34M.