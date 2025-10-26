Der Echtzeitpreis von Daku V2 beträgt heute 0.125547 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum DAKU-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den DAKU-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Daku V2 beträgt heute 0.125547 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum DAKU-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den DAKU-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Daku V2 Preis (DAKU)

1 DAKU zu USD Echtzeitpreis:

$0.125547
0.00%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
Daku V2 (DAKU) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:32:17 (UTC+8)

Daku V2 (DAKU) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.124652
24H Tief
$ 0.127941
24H Hoch

$ 0.124652
$ 0.127941
$ 0.152985
$ 0.02737318
-1.00%

-0.01%

+1.25%

+1.25%

Der Echtzeitpreis von Daku V2 (DAKU) beträgt $0.125547. In den letzten 24 Stunden wurde DAKU zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.124652 und einem Höchstpreis von $ 0.127941 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DAKU liegt bei $ 0.152985, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.02737318.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DAKU im letzten Stunde um -1.00%, in den letzten 24 Stunden um -0.01% und in den vergangenen 7 Tagen um +1.25% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Daku V2 (DAKU) Marktinformationen

$ 75.34M
--
$ 75.34M
600.00M
599,999,752.039898
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Daku V2 beträgt $ 75.34M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DAKU liegt bei 600.00M, das Gesamtangebot bei 599999752.039898. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 75.34M.

Daku V2 (DAKU)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Daku V2 zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Daku V2 zu USD bei $ +0.0261437691.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Daku V2 zu USD bei $ +0.0275492301.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Daku V2 zu USD bei $ +0.075598018347035814.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0-0.01%
30 Tage$ +0.0261437691+20.82%
60 Tage$ +0.0275492301+21.94%
90 Tage$ +0.075598018347035814+151.35%

Was ist Daku V2 (DAKU)

DAKU V2 is the fearless next chapter of the original Web3 watchdog, built on the Solana blockchain. More than just a memecoin, it’s a mission-driven movement aimed at protecting investors in the often chaotic world of decentralized finance. Upgraded from its first version, DAKU V2 is designed to actively detect scams, expose rugpulls, and stand guard over the crypto community. It acts as a decentralized guardian, promoting transparency, integrity, and investor safety across the Solana ecosystem.

Powered by its passionate community, DAKU V2 evolves with every block to stay ahead of bad actors. In a space where trust is fragile and hype often outweighs substance, DAKU V2 is a signal of strength, accountability, and unity. It isn’t just another token — it’s a statement: that honesty and vigilance still matter in crypto. Join the DAKU V2 mission and be part of a smarter, safer, and more secure Web3 future.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Daku V2 (DAKU) Ressource

Offizielle Website

Daku V2-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Daku V2 (DAKU) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Daku V2-(DAKU)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Daku V2 zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Daku V2-Preisprognose an!

DAKU zu lokalen Währungen

Daku V2 (DAKU) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Daku V2 (DAKU) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von DAKU Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Daku V2 (DAKU)

Wie viel ist Daku V2 (DAKU) heute wert?
Der Echtzeitpreis von DAKU in USD beträgt 0.125547 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle DAKU-zu-USD-Preis?
Der aktuelle DAKU-zu-USD-Preis beträgt $ 0.125547. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Daku V2?
Die Marktkapitalisierung von DAKU beträgt $ 75.34M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von DAKU?
Das Umlaufangebot von DAKU beträgt 600.00M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von DAKU?
DAKU erreichte einen Allzeithochpreis von 0.152985 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von DAKU?
DAKU verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.02737318 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von DAKU?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für DAKU beträgt -- USD.
Wird DAKU dieses Jahr noch steigen?
DAKU könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die DAKU-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

