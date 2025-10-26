DAIFUKU (DAIFUKU) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.86% Preisänderung (1T) +0.35% Preisänderung (7T) +7.78% Preisänderung (7T) +7.78%

Der Echtzeitpreis von DAIFUKU (DAIFUKU) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde DAIFUKU zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DAIFUKU liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DAIFUKU im letzten Stunde um +0.86%, in den letzten 24 Stunden um +0.35% und in den vergangenen 7 Tagen um +7.78% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

DAIFUKU (DAIFUKU) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 14.26K$ 14.26K $ 14.26K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 14.26K$ 14.26K $ 14.26K Umlaufangebot 911.03M 911.03M 911.03M Gesamtangebot 911,025,121.3007833 911,025,121.3007833 911,025,121.3007833

Die aktuelle Marktkapitalisierung von DAIFUKU beträgt $ 14.26K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DAIFUKU liegt bei 911.03M, das Gesamtangebot bei 911025121.3007833. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 14.26K.