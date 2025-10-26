Dagknight Dog (DOGK) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00259503$ 0.00259503 $ 0.00259503 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -0.00% Preisänderung (1T) -0.03% Preisänderung (7T) -10.98% Preisänderung (7T) -10.98%

Der Echtzeitpreis von Dagknight Dog (DOGK) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde DOGK zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DOGK liegt bei $ 0.00259503, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DOGK im letzten Stunde um -0.00%, in den letzten 24 Stunden um -0.03% und in den vergangenen 7 Tagen um -10.98% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Dagknight Dog (DOGK) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 171.35K$ 171.35K $ 171.35K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 171.35K$ 171.35K $ 171.35K Umlaufangebot 2.27B 2.27B 2.27B Gesamtangebot 2,267,821,956.0 2,267,821,956.0 2,267,821,956.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Dagknight Dog beträgt $ 171.35K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DOGK liegt bei 2.27B, das Gesamtangebot bei 2267821956.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 171.35K.