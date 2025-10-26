DADI Insight Token (DIT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 12.59 $ 12.59 $ 12.59 24H Tief $ 16.74 $ 16.74 $ 16.74 24H Hoch 24H Tief $ 12.59$ 12.59 $ 12.59 24H Hoch $ 16.74$ 16.74 $ 16.74 Allzeithoch $ 19.08$ 19.08 $ 19.08 Niedrigster Preis $ 7.47$ 7.47 $ 7.47 Preisänderung (1H) +0.21% Preisänderung (1T) -21.56% Preisänderung (7T) +9.13% Preisänderung (7T) +9.13%

Der Echtzeitpreis von DADI Insight Token (DIT) beträgt $13.13. In den letzten 24 Stunden wurde DIT zwischen einem Tiefstpreis von $ 12.59 und einem Höchstpreis von $ 16.74 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DIT liegt bei $ 19.08, der bisherige Tiefstpreis bei $ 7.47.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DIT im letzten Stunde um +0.21%, in den letzten 24 Stunden um -21.56% und in den vergangenen 7 Tagen um +9.13% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

DADI Insight Token (DIT) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 7.24M$ 7.24M $ 7.24M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 19.70M$ 19.70M $ 19.70M Umlaufangebot 551.28K 551.28K 551.28K Gesamtangebot 1,500,000.0 1,500,000.0 1,500,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von DADI Insight Token beträgt $ 7.24M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DIT liegt bei 551.28K, das Gesamtangebot bei 1500000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 19.70M.