DACHU

$0.00054282
DACHU THE CHEF (DACHU) Echtzeit-Preis-Diagramm
DACHU THE CHEF (DACHU) Preisinformationen (USD)

Der Echtzeitpreis von DACHU THE CHEF (DACHU) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde DACHU zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DACHU liegt bei $ 0.0029699, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DACHU im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um +0.92% und in den vergangenen 7 Tagen um -5.24% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

DACHU THE CHEF (DACHU) Marktinformationen

Die aktuelle Marktkapitalisierung von DACHU THE CHEF beträgt $ 518.40K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DACHU liegt bei 955.00M, das Gesamtangebot bei 954998997.0736979. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 518.40K.

DACHU THE CHEF (DACHU)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von DACHU THE CHEF zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von DACHU THE CHEF zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von DACHU THE CHEF zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von DACHU THE CHEF zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+0.92%
30 Tage$ 0--
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist DACHU THE CHEF (DACHU)

$DACHU / DACHU THE CHEF $DACHU is a Chinese chef operating in the trenches—a humorous figure who resonates with traders. The focus is on creating value and ensuring all participants benefit.

This project is unique in featuring an official referral link from OKX, utilizing a flywheel mechanism to reward the community.

On Boop, while Pancake Swap OG used to be called DACHU, coincidence? Think not.

Project Flywheel:

  • Creator rewards from Boop are allocated to benefit the community (as announced on X).

  • Commissions kickback from community trading on OKX support token buybacks and airdrop rewards.

  • The Temple of the Moon on Boop provides rewards to all holders upon achieving specific market cap milestones.

DACHU THE CHEF (DACHU) Ressource

DACHU THE CHEF-Preisprognose (USD)

Wie viel wird DACHU THE CHEF (DACHU) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre DACHU THE CHEF-(DACHU)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für DACHU THE CHEF zu erkunden.

DACHU zu lokalen Währungen

DACHU THE CHEF (DACHU) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von DACHU THE CHEF (DACHU) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von DACHU Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu DACHU THE CHEF (DACHU)

Wie viel ist DACHU THE CHEF (DACHU) heute wert?
Der Echtzeitpreis von DACHU in USD beträgt 0 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle DACHU-zu-USD-Preis?
Der aktuelle DACHU-zu-USD-Preis beträgt $ 0. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von DACHU THE CHEF?
Die Marktkapitalisierung von DACHU beträgt $ 518.40K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von DACHU?
Das Umlaufangebot von DACHU beträgt 955.00M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von DACHU?
DACHU erreichte einen Allzeithochpreis von 0.0029699 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von DACHU?
DACHU verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von DACHU?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für DACHU beträgt -- USD.
Wird DACHU dieses Jahr noch steigen?
DACHU könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die DACHU-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
DACHU THE CHEF (DACHU) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

