CWYPTO (CWYPTO) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00000726 $ 0.00000726 $ 0.00000726 24H Tief $ 0.00000751 $ 0.00000751 $ 0.00000751 24H Hoch 24H Tief $ 0.00000726$ 0.00000726 $ 0.00000726 24H Hoch $ 0.00000751$ 0.00000751 $ 0.00000751 Allzeithoch $ 0.00030301$ 0.00030301 $ 0.00030301 Niedrigster Preis $ 0.00000666$ 0.00000666 $ 0.00000666 Preisänderung (1H) +1.05% Preisänderung (1T) +2.58% Preisänderung (7T) +2.96% Preisänderung (7T) +2.96%

Der Echtzeitpreis von CWYPTO (CWYPTO) beträgt $0.00000754. In den letzten 24 Stunden wurde CWYPTO zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00000726 und einem Höchstpreis von $ 0.00000751 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CWYPTO liegt bei $ 0.00030301, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000666.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CWYPTO im letzten Stunde um +1.05%, in den letzten 24 Stunden um +2.58% und in den vergangenen 7 Tagen um +2.96% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

CWYPTO (CWYPTO) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 7.53K$ 7.53K $ 7.53K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 7.53K$ 7.53K $ 7.53K Umlaufangebot 999.35M 999.35M 999.35M Gesamtangebot 999,354,900.661319 999,354,900.661319 999,354,900.661319

Die aktuelle Marktkapitalisierung von CWYPTO beträgt $ 7.53K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von CWYPTO liegt bei 999.35M, das Gesamtangebot bei 999354900.661319. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 7.53K.