Culture (CULTURE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) +1.00% Preisänderung (7T) +1.00%

Der Echtzeitpreis von Culture (CULTURE) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde CULTURE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CULTURE liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CULTURE im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um +1.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Culture (CULTURE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 4.78K$ 4.78K $ 4.78K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 4.78K$ 4.78K $ 4.78K Umlaufangebot 998.31M 998.31M 998.31M Gesamtangebot 998,308,447.987539 998,308,447.987539 998,308,447.987539

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Culture beträgt $ 4.78K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von CULTURE liegt bei 998.31M, das Gesamtangebot bei 998308447.987539. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 4.78K.