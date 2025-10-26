CrystalMine (CRYSTAL) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00000857 24H Hoch $ 0.00000863 Allzeithoch $ 0.00057027 Niedrigster Preis $ 0.00000854 Preisänderung (1H) -0.01% Preisänderung (1T) +0.10% Preisänderung (7T) -6.40%

Der Echtzeitpreis von CrystalMine (CRYSTAL) beträgt $0.00000859. In den letzten 24 Stunden wurde CRYSTAL zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00000857 und einem Höchstpreis von $ 0.00000863 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CRYSTAL liegt bei $ 0.00057027, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000854.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CRYSTAL im letzten Stunde um -0.01%, in den letzten 24 Stunden um +0.10% und in den vergangenen 7 Tagen um -6.40% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

CrystalMine (CRYSTAL) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 8.59K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 8.59K Umlaufangebot 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von CrystalMine beträgt $ 8.59K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von CRYSTAL liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 8.59K.