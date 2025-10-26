Der Echtzeitpreis von CrystalMine beträgt heute 0.00000859 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum CRYSTAL-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den CRYSTAL-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von CrystalMine beträgt heute 0.00000859 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum CRYSTAL-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den CRYSTAL-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 21:55:10 (UTC+8)

CrystalMine (CRYSTAL) Preisinformationen (USD)

$ 0.00000857
$ 0.00000857$ 0.00000857
$ 0.00000863
$ 0.00000863$ 0.00000863
$ 0.00000857
$ 0.00000857$ 0.00000857

$ 0.00000863
$ 0.00000863$ 0.00000863

$ 0.00057027
$ 0.00057027$ 0.00057027

$ 0.00000854
$ 0.00000854$ 0.00000854

-0.01%

+0.10%

-6.40%

-6.40%

Der Echtzeitpreis von CrystalMine (CRYSTAL) beträgt $0.00000859. In den letzten 24 Stunden wurde CRYSTAL zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00000857 und einem Höchstpreis von $ 0.00000863 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CRYSTAL liegt bei $ 0.00057027, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000854.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CRYSTAL im letzten Stunde um -0.01%, in den letzten 24 Stunden um +0.10% und in den vergangenen 7 Tagen um -6.40% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

$ 8.59K
$ 8.59K$ 8.59K

--
----

$ 8.59K
$ 8.59K$ 8.59K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von CrystalMine beträgt $ 8.59K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von CRYSTAL liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 8.59K.

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von CrystalMine zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von CrystalMine zu USD bei $ -0.0000009323.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von CrystalMine zu USD bei $ -0.0000033519.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von CrystalMine zu USD bei $ -0.00000420209488823434.

Heute$ 0+0.10%
30 Tage$ -0.0000009323-10.85%
60 Tage$ -0.0000033519-39.02%
90 Tage$ -0.00000420209488823434-32.84%

Was ist CrystalMine (CRYSTAL)

CrystalMine is a science fiction-themed NFT strategy game full of futuristic and adventurous spirit. In this game, players will command workers and spaceships to cross the vast galaxy in search of the mysterious and precious mineral - $Crystal. This mineral is not only a source of energy for life in the universe, but also the key to your survival, development and profit in this world.

Vision of the game

CrystalMine aims to become one of the most influential science fiction games on the blockchain. We hope to bring players not only a game experience with strong strategy and playability, but also a sense of immersion in deep participation in the metaverse:

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

CrystalMine-Preisprognose (USD)

Wie viel wird CrystalMine (CRYSTAL) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre CrystalMine-(CRYSTAL)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für CrystalMine zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die CrystalMine-Preisprognose an!

CrystalMine (CRYSTAL) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von CrystalMine (CRYSTAL) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von CRYSTAL Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu CrystalMine (CRYSTAL)

Wie viel ist CrystalMine (CRYSTAL) heute wert?
Der Echtzeitpreis von CRYSTAL in USD beträgt 0.00000859 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle CRYSTAL-zu-USD-Preis?
Der aktuelle CRYSTAL-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00000859. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von CrystalMine?
Die Marktkapitalisierung von CRYSTAL beträgt $ 8.59K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von CRYSTAL?
Das Umlaufangebot von CRYSTAL beträgt 1.00B USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von CRYSTAL?
CRYSTAL erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00057027 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von CRYSTAL?
CRYSTAL verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00000854 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von CRYSTAL?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für CRYSTAL beträgt -- USD.
Wird CRYSTAL dieses Jahr noch steigen?
CRYSTAL könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die CRYSTAL-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
CrystalMine (CRYSTAL) – Wichtige Branchen‑Updates

10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

