Was ist CryptoNeur Network foundation (CNF)

CryptoNeur Network Foundation (or CNF) is a community-driven organization which focuses on developing a safer, smarter, and stronger blockchain ecosystem. Our everyday work includes creating a fusion of innovation and ideas. These solutions are built purely for being the building block of the future of blockchain. The projects we are working on involves developing scalable crypto currency solutions, designing industry-leading enterprise solutions, and promoting awareness of blockchain technology across the globe. The first investment is the CNF tokens, which allows users to swap TRC-20 tokens, is accessible to the world. Other are on their way to touch lives

