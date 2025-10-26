Der Echtzeitpreis von Crypto Rug Muncher beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum CRM-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den CRM-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Crypto Rug Muncher beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum CRM-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den CRM-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über CRM

CRM-Preisinformationen

Offizielle CRM-Website

CRM-Tokenökonomie

CRM-Preisprognose

Crypto Rug Muncher Preis (CRM)

1 CRM zu USD Echtzeitpreis:

$0.0002991
$0.0002991$0.0002991
-6.80%1D
Crypto Rug Muncher (CRM) Echtzeit-Preis-Diagramm
Crypto Rug Muncher (CRM) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
Der Echtzeitpreis von Crypto Rug Muncher (CRM) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde CRM zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CRM liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CRM im letzten Stunde um +0.70%, in den letzten 24 Stunden um -6.89% und in den vergangenen 7 Tagen um +10.77% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Crypto Rug Muncher (CRM) Marktinformationen

$ 298.51K
$ 298.51K$ 298.51K

--
----

$ 298.51K
$ 298.51K$ 298.51K

999.92M
999.92M 999.92M

999,917,635.6564984
999,917,635.6564984 999,917,635.6564984

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Crypto Rug Muncher beträgt $ 298.51K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von CRM liegt bei 999.92M, das Gesamtangebot bei 999917635.6564984. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 298.51K.

Crypto Rug Muncher (CRM)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Crypto Rug Muncher zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Crypto Rug Muncher zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Crypto Rug Muncher zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Crypto Rug Muncher zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0-6.89%
30 Tage$ 0-18.50%
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist Crypto Rug Muncher (CRM)

Crypto Rug Muncher ($CRM) is a creator token launched on Bags App. Our goal is straightforward: use the token to fund and release security tools that help degens stay safe in crypto. We commit 50% of creator fees to building practical things like scam checks, wallet safety helpers, and clear how‑to guides. The project operates through Rug Munch Media LLC for accountability. Holders can give input on what we build through chats and AMAs, and we ship tools that reduce day‑to‑day risk for regular users.

Crypto Rug Muncher (CRM) Ressource

Offizielle Website

Crypto Rug Muncher-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Crypto Rug Muncher (CRM) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Crypto Rug Muncher-(CRM)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Crypto Rug Muncher zu erkunden.

CRM zu lokalen Währungen

Crypto Rug Muncher (CRM) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Crypto Rug Muncher (CRM) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von CRM Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Crypto Rug Muncher (CRM)

Wie viel ist Crypto Rug Muncher (CRM) heute wert?
Der Echtzeitpreis von CRM in USD beträgt 0 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle CRM-zu-USD-Preis?
Der aktuelle CRM-zu-USD-Preis beträgt $ 0. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Crypto Rug Muncher?
Die Marktkapitalisierung von CRM beträgt $ 298.51K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von CRM?
Das Umlaufangebot von CRM beträgt 999.92M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von CRM?
CRM erreichte einen Allzeithochpreis von 0 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von CRM?
CRM verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von CRM?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für CRM beträgt -- USD.
Wird CRM dieses Jahr noch steigen?
CRM könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die CRM-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Crypto Rug Muncher (CRM) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

