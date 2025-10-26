CrypstocksAI (MVP) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.02268711$ 0.02268711 $ 0.02268711 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -0.50% Preisänderung (1T) +25.37% Preisänderung (7T) -1.55% Preisänderung (7T) -1.55%

Der Echtzeitpreis von CrypstocksAI (MVP) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde MVP zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MVP liegt bei $ 0.02268711, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MVP im letzten Stunde um -0.50%, in den letzten 24 Stunden um +25.37% und in den vergangenen 7 Tagen um -1.55% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

CrypstocksAI (MVP) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 954.58K$ 954.58K $ 954.58K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 954.58K$ 954.58K $ 954.58K Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von CrypstocksAI beträgt $ 954.58K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MVP liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 954.58K.