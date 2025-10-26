Der Echtzeitpreis von Crumbcat beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum CRUMB-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den CRUMB-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Crumbcat beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum CRUMB-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den CRUMB-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über CRUMB

CRUMB-Preisinformationen

Offizielle CRUMB-Website

CRUMB-Tokenökonomie

CRUMB-Preisprognose

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

Crumbcat Logo

Crumbcat Preis (CRUMB)

Nicht aufgelistet

1 CRUMB zu USD Echtzeitpreis:

$0.00065159
$0.00065159$0.00065159
-32.70%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
Crumbcat (CRUMB) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:38:24 (UTC+8)

Crumbcat (CRUMB) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0
$ 0$ 0
24H Tief
$ 0
$ 0$ 0
24H Hoch

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00263437
$ 0.00263437$ 0.00263437

$ 0
$ 0$ 0

-4.22%

-32.73%

+240.58%

+240.58%

Der Echtzeitpreis von Crumbcat (CRUMB) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde CRUMB zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CRUMB liegt bei $ 0.00263437, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CRUMB im letzten Stunde um -4.22%, in den letzten 24 Stunden um -32.73% und in den vergangenen 7 Tagen um +240.58% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Crumbcat (CRUMB) Marktinformationen

$ 651.34K
$ 651.34K$ 651.34K

--
----

$ 651.34K
$ 651.34K$ 651.34K

999.51M
999.51M 999.51M

999,508,202.155541
999,508,202.155541 999,508,202.155541

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Crumbcat beträgt $ 651.34K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von CRUMB liegt bei 999.51M, das Gesamtangebot bei 999508202.155541. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 651.34K.

Crumbcat (CRUMB)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Crumbcat zu USD bei $ -0.000317093366906003.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Crumbcat zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Crumbcat zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Crumbcat zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.000317093366906003-32.73%
30 Tage$ 0+207.57%
60 Tage$ 0-51.31%
90 Tage$ 0--

Was ist Crumbcat (CRUMB)

CRUMB is a meme token on the Solana blockchain, centered around a lovable GIF cat that has quickly become an symbol of Solana’s/Jupiters meme culture. Dubbed “Crumbcat,” this feline is not just another internet kitty - it’s the first major meme cat on Jupiter, the largest DEX aggregator on Solana, and also features in the Official Jupiter Theme Song, giving it both cultural and cosmic significance.

At its core, CRUMB embraces the whimsical, community-driven nature of meme tokens. There are no promises of groundbreaking utility or complicated tokenomics—just pure internet joy, community vibes, and the spirit of decentralized fun. It’s a celebration of meme culture, Web3 creativity, and the Solana ecosystem.

Crumbcat lives at the intersection of internet culture and Solana speed. The token has already gained traction, with over 1,000 holders and a market cap approaching $1 million. It’s actively traded on popular Solana platforms like Jupiter (verified), Phantom, Meteora DAMM V2, and Maestro Bot. The CRUMB community is growing fast.

Visually, CRUMB leans hard into its aesthetic: a looping, purring, and chaotic-yet-charming animated cat that perfectly captures the energy of the project. Behind the meme is a team focused on creating a fun, engaging experience without overpromising or overcomplicating. Instead of a whitepaper full of jargon, CRUMB gives you a GIF, a song, and a chance to vibe.

So what is CRUMB really about? It’s about community. It’s about Solana. It’s about cat GIFs. It’s about not taking crypto too seriously while still showing up, holding strong, and building something weirdly wonderful—together. Whether you’re in it for the memes, the music, or the meows, CRUMB offers a lighthearted space to join a galactic journey powered by cuteness, culture, and crypto.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Crumbcat (CRUMB) Ressource

Offizielle Website

Crumbcat-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Crumbcat (CRUMB) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Crumbcat-(CRUMB)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Crumbcat zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Crumbcat-Preisprognose an!

CRUMB zu lokalen Währungen

Crumbcat (CRUMB) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Crumbcat (CRUMB) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von CRUMB Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Crumbcat (CRUMB)

Wie viel ist Crumbcat (CRUMB) heute wert?
Der Echtzeitpreis von CRUMB in USD beträgt 0 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle CRUMB-zu-USD-Preis?
Der aktuelle CRUMB-zu-USD-Preis beträgt $ 0. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Crumbcat?
Die Marktkapitalisierung von CRUMB beträgt $ 651.34K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von CRUMB?
Das Umlaufangebot von CRUMB beträgt 999.51M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von CRUMB?
CRUMB erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00263437 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von CRUMB?
CRUMB verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von CRUMB?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für CRUMB beträgt -- USD.
Wird CRUMB dieses Jahr noch steigen?
CRUMB könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die CRUMB-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:38:24 (UTC+8)

Crumbcat (CRUMB) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$112,904.73
$112,904.73$112,904.73

+1.36%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$4,014.22
$4,014.22$4,014.22

+2.07%

Ping Logo

Ping

PING

$0.05483
$0.05483$0.05483

-20.07%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.4262
$6.4262$6.4262

-12.46%

Solana Logo

Solana

SOL

$196.34
$196.34$196.34

+2.31%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$4,014.22
$4,014.22$4,014.22

+2.07%

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$112,904.73
$112,904.73$112,904.73

+1.36%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6382
$2.6382$2.6382

+1.54%

Solana Logo

Solana

SOL

$196.34
$196.34$196.34

+2.31%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.20055
$0.20055$0.20055

+2.20%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.7915
$0.7915$0.7915

+1,219.16%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000089
$0.000000000000089$0.000000000000089

-32.57%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.051531
$0.051531$0.051531

-85.27%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.1869
$0.1869$0.1869

-82.73%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.7915
$0.7915$0.7915

+1,219.16%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.15041
$0.15041$0.15041

+84.10%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000200
$0.0000000000000000000200$0.0000000000000000000200

+81.81%

Saros Logo

Saros

SAROS

$0.114918
$0.114918$0.114918

+45.55%

Fortune Room Logo

Fortune Room

NEWFRT

$0.000000000000000007999
$0.000000000000000007999$0.000000000000000007999

+45.43%