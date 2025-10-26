Crumbcat (CRUMB) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 24H Tief $ 0 24H Hoch Allzeithoch $ 0.00263437 Niedrigster Preis $ 0 Preisänderung (1H) -4.22% Preisänderung (1T) -32.73% Preisänderung (7T) +240.58%

Der Echtzeitpreis von Crumbcat (CRUMB) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde CRUMB zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CRUMB liegt bei $ 0.00263437, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CRUMB im letzten Stunde um -4.22%, in den letzten 24 Stunden um -32.73% und in den vergangenen 7 Tagen um +240.58% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Crumbcat (CRUMB) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 651.34K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 651.34K Umlaufangebot 999.51M Gesamtangebot 999,508,202.155541

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Crumbcat beträgt $ 651.34K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von CRUMB liegt bei 999.51M, das Gesamtangebot bei 999508202.155541. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 651.34K.