CrowdStrike xStock (CRWDX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 524.35 $ 524.35 $ 524.35 24H Tief $ 524.44 $ 524.44 $ 524.44 24H Hoch 24H Tief $ 524.35$ 524.35 $ 524.35 24H Hoch $ 524.44$ 524.44 $ 524.44 Allzeithoch $ 534.76$ 534.76 $ 534.76 Niedrigster Preis $ 403.98$ 403.98 $ 403.98 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -0.00% Preisänderung (7T) +8.33% Preisänderung (7T) +8.33%

Der Echtzeitpreis von CrowdStrike xStock (CRWDX) beträgt $524.36. In den letzten 24 Stunden wurde CRWDX zwischen einem Tiefstpreis von $ 524.35 und einem Höchstpreis von $ 524.44 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CRWDX liegt bei $ 534.76, der bisherige Tiefstpreis bei $ 403.98.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CRWDX im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -0.00% und in den vergangenen 7 Tagen um +8.33% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

CrowdStrike xStock (CRWDX) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 212.14K$ 212.14K $ 212.14K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 11.07M$ 11.07M $ 11.07M Umlaufangebot 404.57 404.57 404.57 Gesamtangebot 21,120.0 21,120.0 21,120.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von CrowdStrike xStock beträgt $ 212.14K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von CRWDX liegt bei 404.57, das Gesamtangebot bei 21120.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 11.07M.