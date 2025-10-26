Crome (CROME) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00949123 $ 0.00949123 $ 0.00949123 24H Tief $ 0.00969534 $ 0.00969534 $ 0.00969534 24H Hoch 24H Tief $ 0.00949123$ 0.00949123 $ 0.00949123 24H Hoch $ 0.00969534$ 0.00969534 $ 0.00969534 Allzeithoch $ 0.322876$ 0.322876 $ 0.322876 Niedrigster Preis $ 0.00907856$ 0.00907856 $ 0.00907856 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) +2.15% Preisänderung (7T) +2.87% Preisänderung (7T) +2.87%

Der Echtzeitpreis von Crome (CROME) beträgt $0.00969534. In den letzten 24 Stunden wurde CROME zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00949123 und einem Höchstpreis von $ 0.00969534 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CROME liegt bei $ 0.322876, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00907856.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CROME im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um +2.15% und in den vergangenen 7 Tagen um +2.87% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Crome (CROME) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 9.70K$ 9.70K $ 9.70K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 9.70K$ 9.70K $ 9.70K Umlaufangebot 1.00M 1.00M 1.00M Gesamtangebot 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Crome beträgt $ 9.70K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von CROME liegt bei 1.00M, das Gesamtangebot bei 1000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 9.70K.