Der Echtzeitpreis von Crocodile Finance beträgt heute 14.13 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum CROC-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den CROC-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

1 CROC zu USD Echtzeitpreis:

$14.13
+3.00%1D
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
Crocodile Finance (CROC) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:51:36 (UTC+8)

Crocodile Finance (CROC) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 13.68
24H Tief
$ 14.2
24H Hoch

$ 13.68
$ 14.2
$ 29.85
$ 9.96
-0.13%

+3.08%

-9.70%

-9.70%

Der Echtzeitpreis von Crocodile Finance (CROC) beträgt $14.13. In den letzten 24 Stunden wurde CROC zwischen einem Tiefstpreis von $ 13.68 und einem Höchstpreis von $ 14.2 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CROC liegt bei $ 29.85, der bisherige Tiefstpreis bei $ 9.96.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CROC im letzten Stunde um -0.13%, in den letzten 24 Stunden um +3.08% und in den vergangenen 7 Tagen um -9.70% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Crocodile Finance (CROC) Marktinformationen

$ 2.46M
--
$ 2.46M
173.93K
173,927.1726143236
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Crocodile Finance beträgt $ 2.46M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von CROC liegt bei 173.93K, das Gesamtangebot bei 173927.1726143236. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 2.46M.

Crocodile Finance (CROC)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Crocodile Finance zu USD bei $ +0.421739.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Crocodile Finance zu USD bei $ -5.2549710210.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Crocodile Finance zu USD bei $ -3.9074875920.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Crocodile Finance zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.421739+3.08%
30 Tage$ -5.2549710210-37.19%
60 Tage$ -3.9074875920-27.65%
90 Tage$ 0--

Was ist Crocodile Finance (CROC)

Crocodile Finance-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Crocodile Finance (CROC) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Crocodile Finance-(CROC)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Crocodile Finance zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Crocodile Finance-Preisprognose an!

CROC zu lokalen Währungen

Crocodile Finance (CROC) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Crocodile Finance (CROC) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von CROC Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Crocodile Finance (CROC)

Wie viel ist Crocodile Finance (CROC) heute wert?
Der Echtzeitpreis von CROC in USD beträgt 14.13 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle CROC-zu-USD-Preis?
Der aktuelle CROC-zu-USD-Preis beträgt $ 14.13. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Crocodile Finance?
Die Marktkapitalisierung von CROC beträgt $ 2.46M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von CROC?
Das Umlaufangebot von CROC beträgt 173.93K USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von CROC?
CROC erreichte einen Allzeithochpreis von 29.85 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von CROC?
CROC verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 9.96 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von CROC?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für CROC beträgt -- USD.
Wird CROC dieses Jahr noch steigen?
CROC könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die CROC-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:51:36 (UTC+8)

Crocodile Finance (CROC) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

