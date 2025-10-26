Crocodile Finance (CROC) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 13.68 24H Hoch $ 14.2 Allzeithoch $ 29.85 Niedrigster Preis $ 9.96 Preisänderung (1H) -0.13% Preisänderung (1T) +3.08% Preisänderung (7T) -9.70%

Der Echtzeitpreis von Crocodile Finance (CROC) beträgt $14.13. In den letzten 24 Stunden wurde CROC zwischen einem Tiefstpreis von $ 13.68 und einem Höchstpreis von $ 14.2 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CROC liegt bei $ 29.85, der bisherige Tiefstpreis bei $ 9.96.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CROC im letzten Stunde um -0.13%, in den letzten 24 Stunden um +3.08% und in den vergangenen 7 Tagen um -9.70% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Crocodile Finance (CROC) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 2.46M Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 2.46M Umlaufangebot 173.93K Gesamtangebot 173,927.1726143236

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Crocodile Finance beträgt $ 2.46M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von CROC liegt bei 173.93K, das Gesamtangebot bei 173927.1726143236. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 2.46M.