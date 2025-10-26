Croatian Football Federation Token (VATRENI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 1.13 $ 1.13 $ 1.13 24H Tief $ 1.13 $ 1.13 $ 1.13 24H Hoch 24H Tief $ 1.13$ 1.13 $ 1.13 24H Hoch $ 1.13$ 1.13 $ 1.13 Allzeithoch $ 1.71$ 1.71 $ 1.71 Niedrigster Preis $ 0.050045$ 0.050045 $ 0.050045 Preisänderung (1H) -0.01% Preisänderung (1T) -0.04% Preisänderung (7T) -0.14% Preisänderung (7T) -0.14%

Der Echtzeitpreis von Croatian Football Federation Token (VATRENI) beträgt $1.13. In den letzten 24 Stunden wurde VATRENI zwischen einem Tiefstpreis von $ 1.13 und einem Höchstpreis von $ 1.13 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von VATRENI liegt bei $ 1.71, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.050045.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich VATRENI im letzten Stunde um -0.01%, in den letzten 24 Stunden um -0.04% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.14% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Croatian Football Federation Token (VATRENI) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 4.39M$ 4.39M $ 4.39M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 24.10M$ 24.10M $ 24.10M Umlaufangebot 3.89M 3.89M 3.89M Gesamtangebot 21,359,921.793765157 21,359,921.793765157 21,359,921.793765157

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Croatian Football Federation Token beträgt $ 4.39M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von VATRENI liegt bei 3.89M, das Gesamtangebot bei 21359921.793765157. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 24.10M.