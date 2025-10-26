Crazzers AI (CRAZZERS) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -1.91% Preisänderung (1T) -7.74% Preisänderung (7T) +69.21% Preisänderung (7T) +69.21%

Der Echtzeitpreis von Crazzers AI (CRAZZERS) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde CRAZZERS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CRAZZERS liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CRAZZERS im letzten Stunde um -1.91%, in den letzten 24 Stunden um -7.74% und in den vergangenen 7 Tagen um +69.21% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Crazzers AI (CRAZZERS) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 57.27K$ 57.27K $ 57.27K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 141.51K$ 141.51K $ 141.51K Umlaufangebot 404.69M 404.69M 404.69M Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Crazzers AI beträgt $ 57.27K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von CRAZZERS liegt bei 404.69M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 141.51K.