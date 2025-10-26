Der Echtzeitpreis von Crackcoon beträgt heute 0.00000947 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum CHEWY-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den CHEWY-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Crackcoon beträgt heute 0.00000947 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum CHEWY-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den CHEWY-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über CHEWY

CHEWY-Preisinformationen

Offizielle CHEWY-Website

CHEWY-Tokenökonomie

CHEWY-Preisprognose

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

Crackcoon Logo

Crackcoon Preis (CHEWY)

Nicht aufgelistet

1 CHEWY zu USD Echtzeitpreis:

--
----
0.00%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
Crackcoon (CHEWY) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 21:54:50 (UTC+8)

Crackcoon (CHEWY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0
$ 0$ 0
24H Tief
$ 0
$ 0$ 0
24H Hoch

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00145338
$ 0.00145338$ 0.00145338

$ 0.00000832
$ 0.00000832$ 0.00000832

--

--

+5.16%

+5.16%

Der Echtzeitpreis von Crackcoon (CHEWY) beträgt $0.00000947. In den letzten 24 Stunden wurde CHEWY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CHEWY liegt bei $ 0.00145338, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000832.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CHEWY im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um +5.16% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Crackcoon (CHEWY) Marktinformationen

$ 9.47K
$ 9.47K$ 9.47K

--
----

$ 9.47K
$ 9.47K$ 9.47K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Crackcoon beträgt $ 9.47K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von CHEWY liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 9.47K.

Crackcoon (CHEWY)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Crackcoon zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Crackcoon zu USD bei $ -0.0000002126.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Crackcoon zu USD bei $ -0.0000010846.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Crackcoon zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0--
30 Tage$ -0.0000002126-2.24%
60 Tage$ -0.0000010846-11.45%
90 Tage$ 0--

Was ist Crackcoon (CHEWY)

This is about a viral Raccoon, who has recently made headlines on all news outlets. We as a community believe that this possesses the virality of previously successful projects, such as Moo Deng, PNUT, Fred and many more. We hope that you guys allow us to expand on your platform as we have been successful, sitting at 1.6mm market cap at the time of writing this. If you do, this would allow us to outreach to many more people who probably are already aware, and believe that this is a funny animal.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Crackcoon (CHEWY) Ressource

Offizielle Website

Crackcoon-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Crackcoon (CHEWY) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Crackcoon-(CHEWY)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Crackcoon zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Crackcoon-Preisprognose an!

CHEWY zu lokalen Währungen

Crackcoon (CHEWY) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Crackcoon (CHEWY) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von CHEWY Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Crackcoon (CHEWY)

Wie viel ist Crackcoon (CHEWY) heute wert?
Der Echtzeitpreis von CHEWY in USD beträgt 0.00000947 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle CHEWY-zu-USD-Preis?
Der aktuelle CHEWY-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00000947. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Crackcoon?
Die Marktkapitalisierung von CHEWY beträgt $ 9.47K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von CHEWY?
Das Umlaufangebot von CHEWY beträgt 1.00B USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von CHEWY?
CHEWY erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00145338 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von CHEWY?
CHEWY verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00000832 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von CHEWY?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für CHEWY beträgt -- USD.
Wird CHEWY dieses Jahr noch steigen?
CHEWY könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die CHEWY-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 21:54:50 (UTC+8)

Crackcoon (CHEWY) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$113,628.41
$113,628.41$113,628.41

+2.01%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$4,082.68
$4,082.68$4,082.68

+3.81%

Ping Logo

Ping

PING

$0.04771
$0.04771$0.04771

-30.45%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.4220
$6.4220$6.4220

-12.52%

Solana Logo

Solana

SOL

$199.21
$199.21$199.21

+3.81%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$4,082.68
$4,082.68$4,082.68

+3.81%

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$113,628.41
$113,628.41$113,628.41

+2.01%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6468
$2.6468$2.6468

+1.87%

Solana Logo

Solana

SOL

$199.21
$199.21$199.21

+3.81%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.20297
$0.20297$0.20297

+3.43%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Common Protocol Logo

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.0923
$0.0923$0.0923

+53.83%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000089
$0.000000000000089$0.000000000000089

-32.57%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.050379
$0.050379$0.050379

-85.60%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

Heroes of Mavia Logo

Heroes of Mavia

MAVIA

$0.13561
$0.13561$0.13561

+75.72%

PIVX Logo

PIVX

PIVX

$0.2728
$0.2728$0.2728

+61.61%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.13182
$0.13182$0.13182

+61.34%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.0923
$0.0923$0.0923

+53.83%

Saros Logo

Saros

SAROS

$0.116561
$0.116561$0.116561

+47.63%