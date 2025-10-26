Crackcoon (CHEWY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00145338$ 0.00145338 $ 0.00145338 Niedrigster Preis $ 0.00000832$ 0.00000832 $ 0.00000832 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) +5.16% Preisänderung (7T) +5.16%

Der Echtzeitpreis von Crackcoon (CHEWY) beträgt $0.00000947. In den letzten 24 Stunden wurde CHEWY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CHEWY liegt bei $ 0.00145338, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000832.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CHEWY im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um +5.16% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Crackcoon (CHEWY) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 9.47K$ 9.47K $ 9.47K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 9.47K$ 9.47K $ 9.47K Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Crackcoon beträgt $ 9.47K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von CHEWY liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 9.47K.