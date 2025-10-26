Der Echtzeitpreis von Cr1me beträgt heute 0.00000464 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum CRME-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den CRME-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Cr1me beträgt heute 0.00000464 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum CRME-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den CRME-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über CRME

CRME-Preisinformationen

Offizielle CRME-Website

CRME-Tokenökonomie

CRME-Preisprognose

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

Cr1me Logo

Cr1me Preis (CRME)

Nicht aufgelistet

1 CRME zu USD Echtzeitpreis:

--
----
+1.40%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
Cr1me (CRME) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 21:54:43 (UTC+8)

Cr1me (CRME) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00000453
$ 0.00000453$ 0.00000453
24H Tief
$ 0.00000465
$ 0.00000465$ 0.00000465
24H Hoch

$ 0.00000453
$ 0.00000453$ 0.00000453

$ 0.00000465
$ 0.00000465$ 0.00000465

$ 0.00004356
$ 0.00004356$ 0.00004356

$ 0.0000042
$ 0.0000042$ 0.0000042

0.00%

+1.49%

+3.75%

+3.75%

Der Echtzeitpreis von Cr1me (CRME) beträgt $0.00000464. In den letzten 24 Stunden wurde CRME zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00000453 und einem Höchstpreis von $ 0.00000465 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CRME liegt bei $ 0.00004356, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.0000042.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CRME im letzten Stunde um 0.00%, in den letzten 24 Stunden um +1.49% und in den vergangenen 7 Tagen um +3.75% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Cr1me (CRME) Marktinformationen

$ 4.64K
$ 4.64K$ 4.64K

--
----

$ 4.64K
$ 4.64K$ 4.64K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Cr1me beträgt $ 4.64K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von CRME liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 4.64K.

Cr1me (CRME)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Cr1me zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Cr1me zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Cr1me zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Cr1me zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+1.49%
30 Tage$ 0--
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist Cr1me (CRME)

CR1ME decodes Solana transactions into clean, readable summaries. Aggregates context across wallets, programs, tokens, and NFTs (so you see related accounts, mints, metadata) Has spam filtering, consistent naming of instructions, compact layouts to emphasize signal over noise You can search by wallet address, program ID, or transaction signature Shows metadata lookup for mints (logos, standards) when available Lightweight, shareable pages (minimal UI chrome)

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Cr1me (CRME) Ressource

Offizielle Website

Cr1me-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Cr1me (CRME) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Cr1me-(CRME)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Cr1me zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Cr1me-Preisprognose an!

CRME zu lokalen Währungen

Cr1me (CRME) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Cr1me (CRME) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von CRME Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Cr1me (CRME)

Wie viel ist Cr1me (CRME) heute wert?
Der Echtzeitpreis von CRME in USD beträgt 0.00000464 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle CRME-zu-USD-Preis?
Der aktuelle CRME-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00000464. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Cr1me?
Die Marktkapitalisierung von CRME beträgt $ 4.64K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von CRME?
Das Umlaufangebot von CRME beträgt 1.00B USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von CRME?
CRME erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00004356 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von CRME?
CRME verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.0000042 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von CRME?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für CRME beträgt -- USD.
Wird CRME dieses Jahr noch steigen?
CRME könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die CRME-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 21:54:43 (UTC+8)

Cr1me (CRME) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$113,650.91
$113,650.91$113,650.91

+2.03%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$4,082.49
$4,082.49$4,082.49

+3.80%

Ping Logo

Ping

PING

$0.04825
$0.04825$0.04825

-29.66%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.4297
$6.4297$6.4297

-12.41%

Solana Logo

Solana

SOL

$199.19
$199.19$199.19

+3.80%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$4,082.49
$4,082.49$4,082.49

+3.80%

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$113,650.91
$113,650.91$113,650.91

+2.03%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6468
$2.6468$2.6468

+1.87%

Solana Logo

Solana

SOL

$199.19
$199.19$199.19

+3.80%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.20298
$0.20298$0.20298

+3.43%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Common Protocol Logo

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.0952
$0.0952$0.0952

+58.66%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000089
$0.000000000000089$0.000000000000089

-32.57%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.050378
$0.050378$0.050378

-85.60%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

Heroes of Mavia Logo

Heroes of Mavia

MAVIA

$0.13561
$0.13561$0.13561

+75.72%

PIVX Logo

PIVX

PIVX

$0.2728
$0.2728$0.2728

+61.61%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.13181
$0.13181$0.13181

+61.33%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.0952
$0.0952$0.0952

+58.66%

Saros Logo

Saros

SAROS

$0.116546
$0.116546$0.116546

+47.61%