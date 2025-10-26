Cr1me (CRME) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00000453 $ 0.00000453 $ 0.00000453 24H Tief $ 0.00000465 $ 0.00000465 $ 0.00000465 24H Hoch 24H Tief $ 0.00000453$ 0.00000453 $ 0.00000453 24H Hoch $ 0.00000465$ 0.00000465 $ 0.00000465 Allzeithoch $ 0.00004356$ 0.00004356 $ 0.00004356 Niedrigster Preis $ 0.0000042$ 0.0000042 $ 0.0000042 Preisänderung (1H) 0.00% Preisänderung (1T) +1.49% Preisänderung (7T) +3.75% Preisänderung (7T) +3.75%

Der Echtzeitpreis von Cr1me (CRME) beträgt $0.00000464. In den letzten 24 Stunden wurde CRME zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00000453 und einem Höchstpreis von $ 0.00000465 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CRME liegt bei $ 0.00004356, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.0000042.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CRME im letzten Stunde um 0.00%, in den letzten 24 Stunden um +1.49% und in den vergangenen 7 Tagen um +3.75% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Cr1me (CRME) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 4.64K$ 4.64K $ 4.64K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 4.64K$ 4.64K $ 4.64K Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Cr1me beträgt $ 4.64K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von CRME liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 4.64K.